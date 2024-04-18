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Наступление РФ на Часов Яр: какие там главные проблемы для ВСУ

Главными проблемами для ВСУ во Временном Яру остается вражеская авиация и "мясные штурмы"

18 апреля 2024, 22:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские захватчики и дальше идут на "мясные штурмы" на Востоке Украины , имея целью продвинуться как можно дальше в направлении города Часов Яр. В восточных окрестностях города идут тяжелые бои. Об этом, отвечая на вопросы издания "Фокус" , сообщил аналитик проекта DeepState Роман Погорелый.

Наступление РФ на Часов Яр: какие там главные проблемы для ВСУ

Наступление РФ на Часов Яр (фото из открытых источников)

Как он продолжил, главная проблема для военных сил обороны — российские самолеты, которые атакуют позиции украинских военных с воздуха, потому что нет достаточно систем противовоздушной обороны.

"Основной проблемой сейчас не снаряды, а именно недостаток средств ПВО от западных партнеров. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится, ведь идут соответствующие процессы, потому что все видят, как враг безнаказанно сбрасывает авиационные бомбы", — рассказал эксперт.

Он рассказал, что ситуация на Роботинском направлении сложная. Враг продолжает агрессивные "банзай-атаки", прорываясь в населенные пункты, однако благодаря эффективной работе наших защитников им невозможно закрепиться.

"В основном россияне пытаются заходить со стороны Новопрокоповки и с запада Южного, а также пытаются атаковать с Вербового. У них стоит задача срезать Роботинский выступ, но делают они это неумело и бестолково", — подытожил аналитик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему упал моральный дух украинцев . Угрозы Украине сейчас меньше, чем было еще полтора года назад, однако моральный дух украинцев упал, отмечает военный Александр Карпьюк.

По его мнению, причина состоит в том, что пропаганда определила ориентировочные сроки на победу в 2024 году, но они не соответствовали действительности. При этом военный добавил, что эти термины и не могли соответствовать действительности, особенно в контексте того, что Запад приостановил помощь, а Китай начал активно помогать России.
 



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