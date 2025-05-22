Наступление РФ летом существенно усилится: где ждать настоящего ада

Российские войска, вероятно, усилят боевые действия летом на двух основных фронтах – Сумском и Харьковском, сообщил военный аналитик, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в интервью для Радио NV.

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Нарожный отметил, что бои уже продолжаются на обоих направлениях, но ситуация в Сумской области оказывается значительно сложнее, чем в Харьковской области. Согласно его оценке, в Сумской области сосредоточено около 60 тысяч русских солдат.

"Невозможно ни войти в Сумскую область, ни двигаться вглубь Харьковской без уничтожения наших плацдармов в Курской и Белгородской областях. Враг не может оставить эти плацдармы позади, поскольку это создает для него серьезную угрозу", — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что специфика местности, в частности наличие многочисленных лесов, создает определенные преимущества для Вооруженных сил Украины, поскольку позволяет маскировать технику. Однако это же усложняет борьбу с небольшими мобильными группами врага, которые могут передвигаться на мотоциклах или пешком.

Нарожный считает, что основной причиной выбора этих направлений является логистика.

"Обеспечение боеприпасами, горючим и личным составом из России на Донбасс или в Курскую/Белгородскую области осуществляется очень легко. Арсеналы находятся сравнительно около — примерно в 500 км от границы", — добавил он.

Портал "Комментарии" писал, что российские войска значительно активизировали производство ударных дронов типа "Шахед" и повысили их эффективность, увеличив боевую нагрузку до 80 кг. Об этом рассказал командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире "Новости. Live".