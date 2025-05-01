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Наступление РФ активизируется летом: названо наиболее опасное направление

Признаков наступления на Днепр или Павлоград пока нет

1 мая 2025, 08:05
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Клименко Елена

Россия активно готовится к новому этапу наступательных действий в летний период с целью полной оккупации Донецкой области в рамках весенне-летней наступательной кампании. Об этом сообщил военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире РБК-Украина.

Наступление РФ активизируется летом: названо наиболее опасное направление

Фото: 24 Канал

По его словам, пока не зафиксирована активная подготовка к возможным атакам на Днепр или Павлоград. Текущая ситуация на фронте свидетельствует о том, что Россия изменила тактику: раньше она распыляла силы на нескольких направлениях — в частности, в Запорожье, где ВСУ успешно отражали штурмы, — теперь же основная активность сосредоточена именно на Донбассе.

Горячей точкой фронта, по словам эксперта, остается Покровское направление. Параллельно с этим активизировались боевые действия на Лиманском направлении, граничащем с Харьковщиной.

Мусиенко считает, что это свидетельствует о намерении российских войск сосредоточить главные удары именно на этих участках, чтобы реализовать сценарий полной оккупации Донбасса в пределах ее административных границ. Именно поэтому Покровское и Лиманское направления остаются в фокусе российского внимания.

Помимо военных целей враг преследует и пропагандистские — в частности, пытается создать впечатление, что боевые действия могут перекинуться на Днепропетровщину, используя Покровское направление как символическую линию давления.

"Комментарии" уже писали, что силы противника, сосредоточенные в отдельных районах Сумщины, пока не имеют достаточного потенциала, чтобы совершить прорыв и захватить областной центр. Такую оценку ситуации дал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в комментарии Эспрессо.



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