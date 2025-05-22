Наступление Путина точно можно остановить: назван радикальный способ

Прошлогоднюю летнюю наступательную операцию России удалось сорвать благодаря эффективным действиям украинских сил, в частности, в рамках Курской операции, утверждает Сергей Кузан, руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества. В 2023 году РФ понесла рекордные потери как в живой силе, так и в технике, что значительно подорвало ее способность к масштабным наступлениям.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

В 2024-м Кремль снова делает ставку на наступление летом. Однако, как отмечает Кузан, несмотря на планы окупантов полностью захватить Донецкую область, им это не удалось – и, вероятно, не удастся в ближайшее время.

По словам эксперта, россияне вынуждены продвигаться медленно и дорого – каждый добытый метр территории обходится в многочисленные потери среди личного состава и техники. Украинская задача — еще больше повысить эту цену, чтобы наступление стало бессмысленным и экономически невыгодным для Кремля.

Пока украинские силы обороняются, в то же время российское командование концентрирует мощную группировку — около 60 тысяч военных — в Донецкой и Сумской областях. Также враг анализирует украинскую тактику в Крынках Херсонской области, пытаясь воспроизвести подобную схему — создать плацдарм и перерезать пути поставки в ключевые населенные пункты.

Стратегия РФ – давить на нескольких направлениях одновременно: Херсонщина, Сумщина и основное внимание – Донетчина. Такой подход призван растянуть украинские силы обороны и воспользоваться преимуществом в количестве личного состава.

Однако украинское командование предусмотрело эти действия. У Украины есть стратегические резервы, способные дать отпор. В то же время бои будут утомительными. Очень важно поддерживать армию: интенсивность боевых действий требует постоянного пополнения запасов – от снарядов и дронов до ремонта техники и обеспечения логистики.

Портал "Комментарии" писал, что российские войска летом могут активизировать наступательные действия, главной целью которых является прорыв в стратегически важные города: Константиновка, Северск, Купянская, Боровая, а также попытка охвата Покровска с последующим переходом к боям в городских условиях. Об этом заявил военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.