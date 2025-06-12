Украинские защитники продолжают крепко держать оборону на Сумском направлении, успешно оттесняя врага с оккупированных территорий. Об этом в своем вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что сегодня получил доклад от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, подробно описавшего текущую ситуацию на фронте. Особое внимание было уделено Покровскому направлению, операциям на Курском направлении, а также боевым действиям в приграничных районах Сумской области.

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Зеленский подчеркнул, что украинские военные постепенно отодвигают врага, возвращая под контроль наши земли.



"Наши подразделения в Сумской области постепенно оттесняют окупантов. Большая благодарность каждому солдату, сержанту и офицеру за их вклад в эту победу. Каждое подразделение прилагает максимум усилий", — подчеркнул президент.



Как известно, 8 июня аналитики DeepState сообщали о расширении российского контроля в приграничных районах Сумщины. По их данным, оккупанты могли захватить село Локня, расположенное недалеко от общины Юнаковки. Тогда же глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров подтвердил, что враг усилил обстрелы региона, в результате чего пострадали мирные жители. Однако благодаря упорству и мужеству украинских военных ситуация на фронте начинает меняться в пользу Украины. Постепенное восстановление контроля над приграничными районами Сумщины – важный шаг в обеспечении безопасности и стабильности для местного населения.

Как уже писали "Комментарии", российскому правителю Владимиру Путину выгодно демонстрировать готовность к мирному диалогу, не прекращая при этом полномасштабных атак на Украину. Такая тактика имеет четкую цель — создать у международного сообщества впечатление, что Украина больше не нуждается в активной военной поддержке, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.