Наступление на Сумы и Харьков: что говорят в СНБО

Многие СМИ уже написали о наступлении на Сумы и Харьков, передавая заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в одном из последних интервью, где он говорил об активных боевых действиях в Сумской и Харьковской областях.

Андрей Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, комментируя кликбейтные заголовки СМИ, подчеркнул, что не стоит путать слова о Сумщине и Харьковщине с Сумами и Харьковом.

"Русские действительно активизировались в направлении Сумщины и Харьковщины, уже достаточно давно. Но о наступлении на Сумы и Харьков пока говорить точно нельзя. Совершенно разные вещи. Не стоит точно извращать слова военных, нужно верно их толковать", – заметил руководитель ЦПД.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о том, что Россия продолжает свою стратегическую наступательную кампанию, ориентируясь на захват новых территорий. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью интернет-изданию LB.

По его словам, враг пытается нанести сокрушительный удар по украинским силам и продвинуться вглубь страны, в частности, пытаясь полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, оккупанты стремятся создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей .

"Как видите, несмотря на многочисленные дипломатические усилия, мы наблюдаем лишь усиление интенсивности наступательных действий со стороны России", — отметил Сырский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Figaro также сообщил, что Россия готовится к новому наступлению в Сумскую и Харьковскую. Главком ВСУ подтвердил эту информацию.