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Наступление на Сумщине: вероятна ли угроза «удара» по региону

Враг продолжает попытки продвинуться вдоль границы Сумской области

сегодня, 11:43
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Недилько Ксения

Украинские официальные лица выразили обеспокоенность российскими наземными операциями на севере Сумской области, но сомневаются в способности России провести эффективную согласованную наступательную операцию против Сумы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны (ISW).

Наступление на Сумщине: вероятна ли угроза «удара» по региону

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные накапливают силы вдоль восточной границы Украины, что свидетельствует о заинтересованности России "ударить" по Сумской области.

"Возможно, Зеленский предполагает попытки России продвинуться достаточно далеко на север Сумской области, чтобы попасть в радиус действия артиллерии города Сумы. Руководитель Украинского центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко заявил, что российские войска готовятся к более "активным действиям" в приграничной зоне Сумской области и "удара" по Сумской области, но не ведут наступательную операцию на город Сумы", – отмечают в ISW.

Украинские официальные лица заявили, что российские десантно-штурмовые и диверсионно-разведывательные группы продолжают действовать вдоль границ Сумской области и пытаются продвинуться в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска сосредотачиваются в селе Новенькое на Сумщине, неподалеку от курского плацдарма Вооруженных сил Украины.

По данным мониторингового проекта DeepState, ситуация на границе областей и в районе населённого пункта остается сложной и напряженной. Российские военные активно стягивают силы и предпринимают попытки продвижения в направлении Басовки. Если им удастся захватить этот населенный пункт, они получат доступ к контрольно-пропускному пункту Суджа, что позволит им перерезать логистические пути с Юнаковки.

"Количественное преимущество врага создает серьезные трудности", – отмечается в сообщении.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-15-2025
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