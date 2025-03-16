Наступление на Сумщине: вероятна ли угроза «удара» по региону

Украинские официальные лица выразили обеспокоенность российскими наземными операциями на севере Сумской области, но сомневаются в способности России провести эффективную согласованную наступательную операцию против Сумы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные накапливают силы вдоль восточной границы Украины, что свидетельствует о заинтересованности России "ударить" по Сумской области.

"Возможно, Зеленский предполагает попытки России продвинуться достаточно далеко на север Сумской области, чтобы попасть в радиус действия артиллерии города Сумы. Руководитель Украинского центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко заявил, что российские войска готовятся к более "активным действиям" в приграничной зоне Сумской области и "удара" по Сумской области, но не ведут наступательную операцию на город Сумы", – отмечают в ISW .

Украинские официальные лица заявили, что российские десантно-штурмовые и диверсионно-разведывательные группы продолжают действовать вдоль границ Сумской области и пытаются продвинуться в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска сосредотачиваются в селе Новенькое на Сумщине, неподалеку от курского плацдарма Вооруженных сил Украины.

По данным мониторингового проекта DeepState, ситуация на границе областей и в районе населённого пункта остается сложной и напряженной. Российские военные активно стягивают силы и предпринимают попытки продвижения в направлении Басовки. Если им удастся захватить этот населенный пункт, они получат доступ к контрольно-пропускному пункту Суджа, что позволит им перерезать логистические пути с Юнаковки.

"Количественное преимущество врага создает серьезные трудности", – отмечается в сообщении.