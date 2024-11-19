Наступление на Покровск: враг ежедневно бросает на штурмы механизированные группы

Российские захватчики уже несколько недель подряд предпринимают штурмы на Покровском направлении с применением бронетехники, рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

РФ продолжает наступление на Покровск. Фото из открытых источников

"Последние несколько недель на Покровском направлении противник прибегает к механизированным штурмам, особенно в районе Юрьевки и Новоалексеевки. Россияне стандартно бросают на штурм два танка и три гольфкара с пехотой. И так каждый день, даже несколько раз в день. И так в районе каждого села", – рассказал офицер "Алекс".

В то же время лейтенант ВСУ сообщил, что в Солнцевце, на Кураховском направлении, ситуация несколько стабилизировалась.

"Залетающие на гольфкарах россияне стабильно утилизируются. В основном это группы по четыре человека. Также украинские силы выкуривают засевших по подвалам россиян. В общем, есть немного облегчения – закрепиться россияне не смогли", — добавил он.

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