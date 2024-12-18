Наступление на Покровск: враг сменил место главного удара

На Покровском направлении российские захватчики закрепляются на новых территориях, несмотря на значительные потери, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"После того, как россиянам дали встречное сражение в районе Шевченко под Покровском, они немного сместили акцент давления. С самого утра противник проводит активные штурмовые действия с привлечением большого количества пехоты, пытается зайти в Новооленовку с севера и с востока, закрепляется на крайних улицах в домах, несет большие потери личного состава, но понемногу закрепляется", — рассказал "Алекс".

Офицер ВСУ также сообщил, что враг пытается продвигаться по посадкам между Новооленовкой и Украинкой.

"Большое количество личного состава враг пытается рассредоточить в Украинке. Россияне двигаются через балку и камыши", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются захватить Большую Новоселку в Донецкой области, после чего могут перейти к оккупации Днепропетровской области. "Большая Новоселка — это огромный узел, который открывает россиянам возможности для дальнейшего наступления на нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах также вторжение в Днепропетровскую область", — рассказал Богдан Петренко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США не были заранее проинформированы о запланированной ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. Как пишет издание AFP, об этом рассказал американский чиновник на условиях анонимности. Собеседник заверил, что США не знали заранее об операции, в ходе реализации которой погиб российский генерал.