Наступление на Покровск: враг сменил место главного удара

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Марьян Ощановский
На Покровском направлении российские захватчики закрепляются на новых территориях, несмотря на значительные потери, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".
РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ также сообщил, что враг пытается продвигаться по посадкам между Новооленовкой и Украинкой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются захватить Большую Новоселку в Донецкой области, после чего могут перейти к оккупации Днепропетровской области. "Большая Новоселка — это огромный узел, который открывает россиянам возможности для дальнейшего наступления на нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах также вторжение в Днепропетровскую область", — рассказал Богдан Петренко.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США не были заранее проинформированы о запланированной ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. Как пишет издание AFP, об этом рассказал американский чиновник на условиях анонимности. Собеседник заверил, что США не знали заранее об операции, в ходе реализации которой погиб российский генерал.
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