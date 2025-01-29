Наступление на Покровск: чего достигла армия РФ

Российские захватчики продвигаются на Покровском направлении. Вражеские дроны уже долетают до ведущих в город автомобильных трасс, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"На Покровском направлении над Сергеевкой уже активно летают вражеские FPV-дроны. Вражеские ударные дроны соответственно летают и на всем отрезке трассы до самого Покровска", – сообщил офицер ВСУ.

Военный "Алекс" подчеркнул, что если тенденции продвижения россиян в сторону административной границы Донецкой области продолжатся, это создаст большие проблемы.

В частности, отметил офицер ВСУ, у украинских подразделений, контролирующих Покровск, возникнут логистические проблемы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников. "Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности, о том, что украинский президент "нелегитимен". "У Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять подлинному давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе". Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — заявил украинский президент.