Наступление на Курскую область: что получила Украина от переноса войны на территорию РФ

Наступление ВСУ на Курскую область – абсолютно закономерное развитие процессов, заявил политолог Тарас Жовтенко.

ВСУ продолжают наступать в Курской области. Фото из открытых источников

"Чем дольше идет война, тем больше западные партнеры расширяют рамку политических разрешений. При этом после каждого нового разрешения наши партнеры всегда смотрели на реакцию России. И каждый раз, наблюдая беззубую реакцию Кремля, партнеры понимали, что можно делать следующий шаг", — отметил Тарас Жовтенко.

По словам политолога, Курская операция демонстрирует, что Путин не может защитить российскую территорию, не говоря уже о поднятии градуса противостояния и создании дополнительных стратегических угроз для Европы или США.

"Курская операция фактически продемонстрировала право Украины не только использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории на глубину до 100 км, но и применять бронетехнику типа Bradley или Abrams для проведения сухопутных операций на территории РФ. Совершенно правые спикеры американских политических институтов, заявляющие, что не видят глобальных рисков, поскольку ВСУ не эскалируют, а просто творчески трактуют разрешения для использования западного оружия на российской территории. Ну и в завершение добавлю, что не верно украинскую операцию в Курской области называть вторжением. Согласно 51-й статье устава ООН, это реализация наших прав на самооборону. Именно поэтому мы не наблюдаем противоречия между действиями ВСУ и реакцией Запада", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская оборона в Донецкой области осталась без снарядов и солдат после наступления ВСУ на Курскую область РФ. Как сообщает издание The Financial Times, Курская операция ВСУ ускорила наступление России на Донбассе. "Это произошло, в частности, из-за снятия с этого участка фронта до 10 тысяч украинских военных, среди которых и элитные десантно-штурмовые подразделения", — пишет издание. Украинские офицеры, сейчас воюющие на российской территории, рассказали, что приоритет в обеспечении боеприпасами и солдатами теперь отдается Курскому направлению.