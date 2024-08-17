Наступление на Курщину: какие стратегические цели ВСУ

Взятие ВСУ под контроль города Льгов в Курской области даст реальную возможность перерезать логистику россиянам на стратегическом уровне, считает военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

ВСУ продолжают наступать на Курск. Фото из открытых источников

"Вчера был буквально разбомблен мост в районе Глушкова на Курщине, являющийся очень хорошим прецедентом. Наша авиация бомбит объекты на территории РФ, это уже было официально признано. Здесь еще возникает вопрос: где мы набрали управляемых авиабомб, чтобы бомбить территорию РФ?" Ведь речь была о том, что мы от западных союзников вроде бы получаем лишь 100-130 единиц разных авиабомб в месяц, поэтому больше там не выжмешь, а собственного вооружения у нас нет. наша авиация управляемым авиационным вооружением бьет по российской инфраструктуре", – прокомментировал военный эксперт.

По его словам, удар по мосту через реку Сейм в Глушковском районе Курской области является важным прецедентом.

"Если говорить о чем-то стратегически важном, то нам нужно забыть о городе Курчатов, но вспомнить о городе Льгов, который является одним из двух логистических узлов на территории Курской области. Там вообще интересная конфигурация, потому что на Курщине есть 1500 км железнодорожных путей, но они все возводятся в два железнодорожных узла – Льгов и Курск. Соответственно, если эти два узла, извините, разбомбить или взять под физический контроль хотя бы Льгов, то всю железнодорожную сеть на территории Курской области можно вычеркивать, потому что там железная дорога будет выпадать как для российской армии. , так и для экспорта важных товаров для Кремля, как зерно или железная руда, из чего потом берут деньги на войну против Украины. ", – резюмировал Иван Киричевский.