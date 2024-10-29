Наступление на Курахово: удается ли россиянам продвигаться

Российские захватчики пытаются продвинуться двумя путями в сторону города Курахово в Донецкой области.

РФ активизировалась на Кураховском направлении. Фото из открытых источников

Офицер ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что 29 октября одним из самых горячих участков на фронте были бои на Кураховском направлении.

"Россияне пытаются продвигаться двумя путями в сторону Курахово. Противник штурмует на направлении Антоновка — Екатериновка, которое является менее выгодным направлением с точки зрения местности и перспективы, а также в районе Максимилиановки, которую они уже обошли и направляются в сторону Курахового, не жалея личный состав и технику", — сообщил военнослужащий "Алекс" .

По его словам, россияне теряют огромное количество техники и десантников. "И все это ради 100-200 метров дороги. При этом не всегда добиваются результата", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики усилили наступление и быстро продвигаются на Кураховском направлении, рассказал военнослужащий с позывным "Мучной". "Враг начал стремительно двигаться в направлении Ясной Поляны и Трудового. Противник атакует и выходит на окраины Ясной Поляны и медленно движется к Трудовому. Таким образом, россияне пытаются перерезать коммуникации Курахового южнее реки Волча", — заявил "Мучной".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики оккупировали город Селидово и продолжают продвигаться на Донетчине из-за отсутствия системной работы над ошибками, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, причины отступления украинской армии те же, что и были раньше. "Какой-то работы над ошибками не прослеживается", — отметил он.