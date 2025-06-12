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Наступление на Киев из Беларуси: что заставит Путина отказаться от повторения сценария 2022 года

На позицию Беларуси может повлиять Китай: Снегирев

сегодня, 19:46
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Кречмаровская Наталия

Накануне украинцев обеспокоило видение продолжения войны народного депутата Украины Марьяны Безуглой. По ее убеждению, продвижение войск РФ на Сумщину — это не о захвате Сум, а о наступлении на Киев. К тому же она добавила, что фронт в 300 км от Киева.

Наступление на Киев из Беларуси: что заставит Путина отказаться от повторения сценария 2022 года

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Однако не все разделяют мнение Безуглой. Военный аналитик Дмитрий Снегирев, в эфире КИЕВ24 отметил, что пока у россиян нет резервов для захвата Сум. А любые комментарии о вероятности наступления на столицу он называет попыткой напугать общество. По его словам, сдерживающим фактором может стать позиция Китая.

"В настоящее время, когда вбрасывается тезис о возможности захвата Сум, нет оперативных резервов для подобного сценария", — отметил он.

Также Снегирев не понимает, почему некоторые эксперты прогнозируют активизацию российских войск с территории Белоруссии. Вероятно рассматривают самый плохой и тяжелый сценарий. По его словам, максимальная активизация Российской Федерации по созданию повторной угрозы вторжения на территорию Украины из Беларуси была, когда состоялись совместные китайско-белорусские учения.

Эксперт убежден, что в вопросе повторного вторжения значительную роль играет внешний фактор.

"Китай рассматривает Беларусь, как свою территорию военно-политического влияния. Соответственно, он не заинтересован в дестабилизации ситуации на территории этой страны, которая рассматривается, как плацдарм для дальнейшей аннексии на европейский континент", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг готовится к очередному массированному обстрелу — самолеты стратегической авиации снаряжают ракетами.




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Источник: https://t.me/kyivtv/96007
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