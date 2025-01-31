logo

BTC/USD

102119.74

ETH/USD

3318.45

LTC/USD

125.77

USD/UAH

42.00

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Наступление на Харьков, Сумы, Днепр и Одессу: есть ли угроза для больших городов
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступление на Харьков, Сумы, Днепр и Одессу: есть ли угроза для больших городов

Ситуация на фронте очень динамичная, Давид Шарп

сегодня, 20:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Города, расположенные ближе к линии фронта, такие как Запорожье, Херсон, Харьков, Сумы, Одесса и Николаев, находятся под постоянной угрозой обстрелов авиации и дальнобойного оружия. Эта опасность будет оставаться актуальной и дальше. Однако на данный момент у российской армии нет возможности осуществить наступление на эти областные центры.

Наступление на Харьков, Сумы, Днепр и Одессу: есть ли угроза для больших городов

Наступление РФ на Украину (фото из открытых источников)

Такую оценку дал израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA.

"Для того чтобы наступать на Харьков, нужно собрать огромную группировку. Если мы не видим признаков такого рода накопления, то говорить о каком-то большом наступлении на Харьков, мягко говоря, сложно. Что касается Сум, то сейчас продолжаются активные боевые действия в Курской области. Усилия российской и северокорейской группировок сосредоточены именно на этом. Им не до наступления на Сумы, как можно судить.

В то же время он подчеркнул, что ситуация на фронте остается динамичной, и уже через месяц прогнозы могут измениться. Относительно возможности повторного захвата Херсона, Шарп пояснил, что для этого необходимо осуществить масштабное форсирование Днепра и наведение переправ, что является сверхсложной задачей для российской армии.

В то же время, по словам эксперта, теоретически возможное наступление на левом берегу Днепра — либо в направлении Запорожья, либо прямо на север.

"Другое дело — до сих пор они (россияне — Ред.) удерживались от этого наступления из-за нехватки сил. Приоритетными были другие направления. В частности, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Они могут добавить еще один участок или попытаться расширить фронт активных действий — это невозможно Но, на мой взгляд, речь может идти о Запорожской области, но не о попытках форсировать Днепр.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ пытается создавать плацдармы . Российские силы на Купянском направлении применяют ту же стратегию, что и на Донетчине – пытаются взять город в кольцо, избегая непосредственных штурмов. Таковой способ употребляется на всех вероятных участках фронта. Купянск остается одной из основных целей, и хотя враг активизировал свои действия, украинские военные дают отпор. Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/zahoplennya-harkova-sum-zaporizhzhya-odesi-izrailskij-ekspert-sharp-otsiniv-nebezpeku-dlya-oblasnih-tsentriv.htm
Теги:

Новости

Все новости