Наступление на Харьков, Сумы, Днепр и Одессу: есть ли угроза для больших городов

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Лиля Воробьева
Города, расположенные ближе к линии фронта, такие как Запорожье, Херсон, Харьков, Сумы, Одесса и Николаев, находятся под постоянной угрозой обстрелов авиации и дальнобойного оружия. Эта опасность будет оставаться актуальной и дальше. Однако на данный момент у российской армии нет возможности осуществить наступление на эти областные центры.
Наступление РФ на Украину (фото из открытых источников)
Такую оценку дал израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA.
В то же время он подчеркнул, что ситуация на фронте остается динамичной, и уже через месяц прогнозы могут измениться. Относительно возможности повторного захвата Херсона, Шарп пояснил, что для этого необходимо осуществить масштабное форсирование Днепра и наведение переправ, что является сверхсложной задачей для российской армии.
В то же время, по словам эксперта, теоретически возможное наступление на левом берегу Днепра — либо в направлении Запорожья, либо прямо на север.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ пытается создавать плацдармы . Российские силы на Купянском направлении применяют ту же стратегию, что и на Донетчине – пытаются взять город в кольцо, избегая непосредственных штурмов. Таковой способ употребляется на всех вероятных участках фронта. Купянск остается одной из основных целей, и хотя враг активизировал свои действия, украинские военные дают отпор. Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
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