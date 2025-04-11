Наступление на Днепропетровскую область: в ВСУ рассказали, что происходит на самом деле

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Ткачик Олеся
Россия готовится расширить зону боевых действий. По информации СNN, якобы оккупанты в ближайшее время собираются ворваться в Днепропетровскую область. По информации медиа, якобы оккупация части региона даст Кремлю серьезный рычаг давления на переговорах с Киевом. При этом, они отмечают, что россиянам осталось всего шесть километров, чтобы войти в область.
Днепропетровская область
В то же время, как сообщил военный Кирилл Сазонов, в своей попытке окружить Покровск оккупанты действительно серьезно продвинулась к западу и юго-западу от города. И приблизилась к границам Днепропетровской области. По его словам, в некоторых местах к области осталось не шесть, а четыре километра.
В итоге, говорит он, 25-ка отбила у противника часть позиций. В это же время 110омбр ВСУ остановила штурм на Покровском направлении, разбила наступающих и выбила их с прежних позиций.
Сазонов рассказал, что всего за неделю в районе Покровска Силы Обороны Украины в шести местах не просто отбивали штурмы, а продвигались веред. На z-каналах вой про страшное украинское контрнаступление и нехватку людей у оккупантов для обороны. По его словам, это было три недели назад и общая картина под Покровском не поменялась.
По его мнению, западное СМИ ради громкого заголовка снова выдало совершенно левую сенсацию. В ней, добавляет военный, нет ни капли логики и отражения положения с боевыми действиями на этом направлении.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне терроризируют Днепр ракетными и дроновыми ударами.
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