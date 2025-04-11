Наступление на Днепропетровскую область: в ВСУ рассказали, что происходит на самом деле

Россия готовится расширить зону боевых действий. По информации СNN, якобы оккупанты в ближайшее время собираются ворваться в Днепропетровскую область. По информации медиа, якобы оккупация части региона даст Кремлю серьезный рычаг давления на переговорах с Киевом. При этом, они отмечают, что россиянам осталось всего шесть километров, чтобы войти в область.

Днепропетровская область

В то же время, как сообщил военный Кирилл Сазонов, в своей попытке окружить Покровск оккупанты действительно серьезно продвинулась к западу и юго-западу от города. И приблизилась к границам Днепропетровской области. По его словам, в некоторых местах к области осталось не шесть, а четыре километра.

"Правда также и то, что они зашли в Котлино. Но дальше все пошло не так. 25-ая десантная бригада ВСУ разделали в Котлине оккупантов, как Бог черепаху. Остаткам удалось вырваться и отступить. Им бы вообще при словах "25-ая бригада дшв" стоило сразу бежать, но они не знали. Теперь знают", -подчеркнул военный.

В итоге, говорит он, 25-ка отбила у противника часть позиций. В это же время 110омбр ВСУ остановила штурм на Покровском направлении, разбила наступающих и выбила их с прежних позиций.

Сазонов рассказал, что всего за неделю в районе Покровска Силы Обороны Украины в шести местах не просто отбивали штурмы, а продвигались веред. На z-каналах вой про страшное украинское контрнаступление и нехватку людей у оккупантов для обороны. По его словам, это было три недели назад и общая картина под Покровском не поменялась.

"Ну и скажите мне, чего вдруг выгребающие по полной программе российские войска под Покровском вдруг обрели второе дыхание? И не просто обрели, но решили уже не размениваться на окружение Покровска, а сразу идти в Днепропетровскую область. Чтобы что? Получить рычаг давления на переговорах? Ну, да, очевидно. Захватить Донецкую область не смогли, штурм и окружение Покровска провалились. Но мы пересекли границы Днепропетровской области, вот такой у нас рычаг", — иронизирует военный.

По его мнению, западное СМИ ради громкого заголовка снова выдало совершенно левую сенсацию. В ней, добавляет военный, нет ни капли логики и отражения положения с боевыми действиями на этом направлении.

"Никакого серьезного вторжения в Днепропетровскую область не будет по двум причинам. Первое – противнику важнее расширить этот плацдарм и заниматься охватом Покровска, а не лезть на запад. Но на это уже почти месяц не хватает сил и ресурсов, уперлись наглухо – только назад. Второе – даже в порядке бреда никакого рычага на переговорах пара квадратных километров Днепропетровской области противнику не дает", — подытожил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне терроризируют Днепр ракетными и дроновыми ударами.



