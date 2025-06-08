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«Наступление на Днепропетровщину»: что говорят в Генштабе

Генштаб опровергает заявление Минобороны РФ о наступлении на Днепропетровскую область

сегодня, 16:45
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Недилько Ксения

Информация Минобороны РФ о наступлении на Днепропетровщину не соответствует действительности. Об этом в комментарии СМИ представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

«Наступление на Днепропетровщину»: что говорят в Генштабе

Иллюстративное фото

"Эта информация не соответствует действительности. Бои продолжаются в Донецкой области. А приведенный текст – российская дезинформация", — сообщил Андрей Ковалев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Минобороны РФ сообщили, что танковая дивизия в составе группировки "Центр" ВС РФ вышла на западную границу Донецкой области и развивает наступление на территории Днепропетровской области.

"Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", — сообщили в российском военном ведомстве.

В этой связи заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами в сторону Украины.

"Их (зеленую тлю и его покровителей) предупреждали. Тот, кто хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши Вооруженные силы начали наступление в Днепропетровской области. Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается", — истерично выступает.                                                                                                                                                                                                                                                                                       



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