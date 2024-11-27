Наступление на Днепр: эксперт объяснил нужно ли начинать паниковать

На Времевском направлении, в районе Новодаровки, оккупационные войска находятся в менее чем 7 километрах от стыка Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. По словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, из этого некоторые аналитики сделали вывод, что россияне собираются наступать на Днепропетровскую область.

Днепр

Как говорит Коваленко, в то время как на левом фланге – восточной стороне от Великой Новосёлки, ситуация с продвижением оккупантов имела крайне негативный характер, и враг стоит на окраинах самого города, а Силы обороны прикладывают максимальные усилия, чтобы не допустить его захода и закрепления на окраинах, то по правому флангу у оккупантов уже давно стагнация. Здесь Силы обороны сковали противника и, уже как две недели у россиян там нет существенного развития событий.

"Таким образом, если рассматривать развитие событий в районе Великой Новосёлки, то предпосылки частичного захода на Днепропетровскую область вполне вероятны, но исключительно как сопутствующие наступлению на Времевском направлении. Целенаправленное наступление на Днепр в данном случае и на данном этапе – исключено", — заявил эксперт.

По его словам, сейчас россияне для того, чтобы продолжать наступление на Курахове, Покровск, Великую Новосёлку и прочие села, населённые пункты и города, применяет стратегические резервы. В этом контексте он добавил, что поход на Днепр — это уровень повыше оперативно-тактической категории задач.

"В таких условиях, говорить о целенаправленном наступлении на Днепр и захвате Днепропетровской области не приходится. Частичный заход, охват, в случае расширения зоны контроля по правому флангу Великой Новосёлки, да, вполне возможен, но не операция с походом на Днепр", — говорит Коваленко.

Но, добавляет эксперт, это не означает, что нужно расслабляться и забить на строительство фортификационных сооружений, рубежей и линий обороны на Днепропетровщине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне хотят захватить не только те области, которые считают "своими".



