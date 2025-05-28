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Наступление будет масштабным: где РФ готовится ударить летом

Российская армия готовит масштабное летнее наступление в Донецкой области

сегодня, 00:05
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Марьян Ощановский

Как пишет издание The Washington Post, основная цель РФ – захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений.

Наступление будет масштабным: где РФ готовится ударить летом

РФ готовит наступление. Фото из открытых источников

Россия планирует отвлекающие удары в Сумской и Харьковской областях, чтобы растянуть украинскую оборону.

Россия перебросила 125 тысяч военных к границам Сумской и Харьковской областей, чего недостаточно для захвата областных центров, но достаточно для давления на границы.

По мнению украинской разведки, цель России — создание буферных зон вдоль границы, чтобы предотвратить атаки с территории Украины.

"У Украины нет ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, а потому продолжит оборонную стратегию, применяемую с 2024 года, удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории российской армией", — пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина хочет завершить войну в этом году и готова к прекращению огня, рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Украина готова согласиться на 30-дневное прекращение огня, но также и на 50-, 90- или 100-дневное. И мы также сообщили об этом непосредственно россиянам. Прекращение огня – это действительно путь вперед для продолжения более широких переговоров", – сказал глава МИД.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия способна производить больше баллистических ракет, чем США ракет-перехватчиков для Patriot, пишет The Economist. Издание отмечает, что американская компания Lockheed Martin, производящая системы Patriot и ракеты к ним PAC-3, отстает по темпам производства от российских заводов, производящих баллистические ракеты. В частности, завод увеличивает объем производства ракет до 650 штук в год, но это примерно на 100 меньше прогнозируемого российского производства баллистических ракет.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/
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