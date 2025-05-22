В 2025 году российская армия добилась лишь незначительных территориальных успехов в Украине, несмотря на стремление Владимира Путина до конца года установить полный контроль над четырьмя украинскими областями – Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

РФ продолжает наступать. Фото из открытых источников

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитического проекта DeepState, с января 2025 года российская армия захватила всего 0,15% украинской территории.

Отмечается, что темпы наступления россиян на востоке Украины упали втрое по сравнению с концом 2024 года. Если тогда русские войска каждую неделю продвигались примерно на 125 кв. км, то сейчас показатель упал до 41 кв. км в неделю.

"Несмотря на численное преимущество, российские вооруженные силы остаются далекими от достижения военных целей Путина", — заключает агентство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перемирия в Украине не будет, потому что Кремль не заинтересован в нем и до сих пор требует капитуляции Киева, а президент США не изъявляет никакого желания вводить санкции против России, чтобы заставить Москву к миру, пишет редактор портала Politico Джейми Деттмер. "Путин представляет себя новым Петром Первым. У него даже есть бронзовая статуя царя 18 века в зале Кабинета министров. Путин, вероятно, считает, что не только длительные боевые действия помогут ему достичь большинства своих реваншистских военных целей в Украине, но и бесконечные переговоры. соглашения", – пишет он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние годы китайские инвесторы сокращают инвестиции в РФ из-за скепсиса к перспективам российского рынка и боязни санкций, говорится в отчете Института экономик развивающихся стран Банка Финляндии (BOFIT). В отчете говорится, что война в Украине и санкции против России привели к росту зависимости российской экономики от китайской. Экономическое партнерство Москвы и Пекина крепкое как никогда. Для России Китай стал крупнейшим торговым партнером – на него приходится более трети всей российской внешней торговли.