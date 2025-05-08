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Наступит ли 10 мая для Киева: решится ли РФ осуществить свои угрозы

Украина не будет атаковать Москву 9 мая, а вот другие регионы могут оказаться под прицелом

сегодня, 18:18
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Ткачик Олеся

Политическое и военное руководство России активно готовится к 9 мая, одновременно опасаясь возможных атак или диверсий со стороны Украины во время парада на Красной площади. Однако на самом деле риски гораздо серьезнее для самих регионов РФ, откуда массово вывели системы противовоздушной обороны, ослабив их защиту ради безопасности Москвы, отметил военный эксперт Владислав Селезнев.

Наступит ли 10 мая для Киева: решится ли РФ осуществить свои угрозы

Украина

В частности, он отметил, что не стоит придавать значения заявлениям российских чиновников и пропагандистов, поскольку почти всегда озвучивают неправду.

"Не следует слушать абсолютное большинство российских топ-чиновников и топпропагандистов. Как правило, они лгут, только открывают рот. Поэтому я уверен, что все хорошо у нас будет, и 10 мая обязательно в Киеве наступит, несмотря на заверения некоторых российских чиновников", — отметил военный эксперт.

Что касается парада в самой российской столице, Селезнев предполагает, что военнослужащие дойдут до Красной площади. В то же время другие регионы РФ могут оказаться уязвимыми. Значительное количество систем ПВО и ПРО по приказу кремлевского диктатора Владимира Путина перебросили поближе к Москве — в пригород и окрестные районы.

Этим, по словам эксперта, пользуются украинские Силы обороны, целенаправленно атакующие объекты военного и оборонно-промышленного значения на территории России. И делают это не наугад: украинская разведка хорошо понимает, откуда именно была снята система защиты. Таким образом открывается "окно возможностей" для ударов по целям, которые раньше были недостижимы.

В то же время Селезнев не считает, что в Москве или среди ее жителей есть реальная угроза в день проведения парада.

"Украина — цивилизованная страна, и уж точно мы не будем наводить свои дроны, свои ракеты на лидеров мировых стран, которые принимают участие в мероприятиях 9 мая в Москве на Красной площади, в том числе и на мирных жителей", — подытожил Селезнев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Си Цзиньпинь работает у Путина живым щитом от дронов.




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Источник: https://uatv.ua/uk/na-9-travnya-varto-poboyuvatysya-ne-moskvi-a-regionam-zvidky-zabraly-ppo-dlya-zahystu-paradu-seleznov/
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