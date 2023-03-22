Наступает наше время: развитие ситуации в Луганской и Донецкой областях оценил Маломуж

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Моесеенко Валентина
Ситуация на фронтах Луганской и Донецкой подрывает наступательную операцию РФ. Об этом в телеэфире рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж, пишут "Комментарии". Он отметил, что ВСУ уничтожают профессиональные части российской армии, в том числе воздушно-десантные войска и морскую пехоту. Также большие потери несёт ППК "Вагнер".
ВСУ на Востоке Украины понемногу оттесняет противника
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Эксперт считает, что в ближайшую неделю-полторы ВСУ могут нанести удары по противнику в районе Бахмута и даже взять в окружение отдельные группировки.
По словам Маломужа, захват Угледара российскими оккупантами провалился, армия РФ концентрирует в районе этого населенного пункта новые силы, подтягивает к нему добровольцев, однако некоторые части противника по этому направлению отказались воевать.
Он добавил, что украинские защитники сейчас имеют мощный заслон и потенциал для контрнаступления.
Как писали "Комментарии", как Россия пытается сорвать контрнаступление Сил обороны Украину готовят к тому, что ударить нужно один раз, но сильно
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ВСУ планируют в ближайшее время уволить полуостров, а всех причастных к преступлениям оккупантов – наказать.
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