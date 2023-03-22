Наступает наше время: развитие ситуации в Луганской и Донецкой областях оценил Маломуж

Ситуация на фронтах Луганской и Донецкой подрывает наступательную операцию РФ. Об этом в телеэфире рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж, пишут "Комментарии". Он отметил, что ВСУ уничтожают профессиональные части российской армии, в том числе воздушно-десантные войска и морскую пехоту. Также большие потери несёт ППК "Вагнер".

ВСУ на Востоке Украины понемногу оттесняет противника

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Противник уже не может проводить активно наступательную операцию даже локального типа. Настает время. Мы к этому времени готовились, готовили операции не только по защите Бахмута, усилению позиций, но и контрударе флангов, в некоторой ситуации по другим секторам, особенно в Кременной, например, в Угледаре, где дополнительно были уничтожены силы противника, которые могли бы привлечь для наступления на Бахмут и другие регионы Донецкой области”, — сообщил Маломуж.

Эксперт считает, что в ближайшую неделю-полторы ВСУ могут нанести удары по противнику в районе Бахмута и даже взять в окружение отдельные группировки.

“Следующая ситуация – это очень четкое укрепление позиций на Авдеевском направлении, где противник хочет создавать альтернативные движения, подтянуть наши силы туда из Бахмутского направления, чтобы мы не могли проводить контрудары. Но там усиливаются позиции. Мы имеем преимущества в ряде направлений. И это создает условия для подтягивания больших сил противника”, — высказал он мнение.

По словам Маломужа, захват Угледара российскими оккупантами провалился, армия РФ концентрирует в районе этого населенного пункта новые силы, подтягивает к нему добровольцев, однако некоторые части противника по этому направлению отказались воевать.

"Поэтому сейчас уже предполагаем, что создание условий для контрнаступления, пока тактического уровня, реально в ближайшее время, и это, конечно, предпосылка создания плацдарма для крупных наступательных операций", — заявил эксперт.

Он добавил, что украинские защитники сейчас имеют мощный заслон и потенциал для контрнаступления.

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Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ВСУ планируют в ближайшее время уволить полуостров, а всех причастных к преступлениям оккупантов – наказать.

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