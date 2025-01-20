Настроения резко изменились: что в США требуют от Украины

Ожидания, что победа и вступление в должность президента США Дональда Трампа многое изменит, уже сбываются. В США изменились настроения по отношению к Украине. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый после ежегодного Форума мэров США в Вашингтоне.

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Он пошутил, что в Америке был, а инаугурации не дождался.

"Скажу только, что если бы от смены настроений и эмоций можно было накапливать электроэнергию, то ее запасов хватило бы на несколько областей", — отметил он.

Также рассказал, что пытался донести до участников Форума мнение: "Только тот, кто платит самую высокую цену за свободу, понимает ее настоящую стоимость".

Также Садовый рассказал, что поблагодарил за поддержку и обратился с просьбой к американским мерам объяснять своим общинам важность поддержки Украины.

Однако почувствовал мэр Львова и резкое изменение настроений.

“Здесь очень чувствуется глобальное изменение настроений. Нет, отношение к нам не стало хуже. Но смысл отношений однозначно меняется: больше прагматизма, больше прямых вопросов без излишней политкорректности, меньше иллюзий. Это просто очередное напоминание: мир – это не сказка. Мир – это место, где уважают сильных и последовательных. Еще раз благодарю всех наших защитников и защитниц, благодаря которым многие люди в мире до сих пор видят Украину именно такой — сильной и достойной уважения”, — отметил Садовый.

Напомним, что государственный секретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, как писал портал "Комментарии", выступили с общим видением завершения войны в Украине. В колонке The New York Times они описали риски преждевременного прекращения огня в Украине. Также они убеждены, что жизненно важное для выживания Украины достижение мира через силу. Подобная ситуация повлияет и на безопасность Соединенных Штатов Америки.