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Кречмаровская Наталия
Ожидания, что победа и вступление в должность президента США Дональда Трампа многое изменит, уже сбываются. В США изменились настроения по отношению к Украине. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый после ежегодного Форума мэров США в Вашингтоне.
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Он пошутил, что в Америке был, а инаугурации не дождался.
Также рассказал, что пытался донести до участников Форума мнение: "Только тот, кто платит самую высокую цену за свободу, понимает ее настоящую стоимость".
Также Садовый рассказал, что поблагодарил за поддержку и обратился с просьбой к американским мерам объяснять своим общинам важность поддержки Украины.
Однако почувствовал мэр Львова и резкое изменение настроений.
Напомним, что государственный секретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, как писал портал "Комментарии", выступили с общим видением завершения войны в Украине. В колонке The New York Times они описали риски преждевременного прекращения огня в Украине. Также они убеждены, что жизненно важное для выживания Украины достижение мира через силу. Подобная ситуация повлияет и на безопасность Соединенных Штатов Америки.
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