Настоящий кошмар Украины: чего ждать Киеву после встречи Трампа и Путина
Настоящий кошмар Украины: чего ждать Киеву после встречи Трампа и Путина

Условия Украины для завершения войны: что потребует Киев

13 августа 2025, 16:32
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский и ключевые европейские союзники используют встречу с Трампом перед саммитом в среду, чтобы наметить красные линии.

Настоящий кошмар Украины: чего ждать Киеву после встречи Трампа и Путина

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Кошмар Украины состоит в том, что президент США Дональд Трамп использует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы выдать себя за кандидата на Нобелевскую премию мира, протолкнув военное урегулирование, которое передаст Киеву, пишет издание Politico.

Озвученные красные линии, как надеется Зеленский и лидеры ЕС, сдержат Путина от использования соглашения с Трампом как возможности перегруппироваться и продолжить достижение своей главной цели – не захват части восточной Украины, а уничтожение независимого, демократического украинского государства.

"Главным образом, Украина хочет соглашения, которое будет иметь весомые гарантии безопасности и не просто позволит Трампу и Путину объединиться для реинтеграции России в мировую экономику. Это только позволит Путину укрепить Россию для возобновления наступательных действий", — пишет издание.

По данным издания, озвучены ключевые требования Украины на переговорах.

  • Сначала – стабильное прекращение огня, потом – обмен территориями.

  • Россия должна выплатить убытки до 1 трлн.

  • Беспрепятственное вступление в НАТО и ЕС.

  • Никакого сокращения армии и прекращения помощи.

  • Никакой отмены санкций.

  • Возвращение всех детей и военнопленных.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина Украина пытается донести свою позицию до американского президента. Трамп предположил, что возможны некоторые территориальные уступки, однако это отверг президент Украины Владимир Зеленский.



Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-donald-trump-vladimir-putin-summit-alaska-volodymyr-zelenskyy-security/
