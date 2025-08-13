Президент Украины Владимир Зеленский и ключевые европейские союзники используют встречу с Трампом перед саммитом в среду, чтобы наметить красные линии.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Кошмар Украины состоит в том, что президент США Дональд Трамп использует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы выдать себя за кандидата на Нобелевскую премию мира, протолкнув военное урегулирование, которое передаст Киеву, пишет издание Politico.

Озвученные красные линии, как надеется Зеленский и лидеры ЕС, сдержат Путина от использования соглашения с Трампом как возможности перегруппироваться и продолжить достижение своей главной цели – не захват части восточной Украины, а уничтожение независимого, демократического украинского государства.

"Главным образом, Украина хочет соглашения, которое будет иметь весомые гарантии безопасности и не просто позволит Трампу и Путину объединиться для реинтеграции России в мировую экономику. Это только позволит Путину укрепить Россию для возобновления наступательных действий", — пишет издание.

По данным издания, озвучены ключевые требования Украины на переговорах.

Сначала – стабильное прекращение огня, потом – обмен территориями.

Россия должна выплатить убытки до 1 трлн.

Беспрепятственное вступление в НАТО и ЕС.

Никакого сокращения армии и прекращения помощи.

Никакой отмены санкций.

Возвращение всех детей и военнопленных.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина Украина пытается донести свою позицию до американского президента. Трамп предположил, что возможны некоторые территориальные уступки, однако это отверг президент Украины Владимир Зеленский.