Настоящий кошмар Украины: чего ждать Киеву после встречи Трампа и Путина

Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский и ключевые европейские союзники используют встречу с Трампом перед саммитом в среду, чтобы наметить красные линии.
Переговоры. Фото портал "Комментарии"
Кошмар Украины состоит в том, что президент США Дональд Трамп использует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы выдать себя за кандидата на Нобелевскую премию мира, протолкнув военное урегулирование, которое передаст Киеву, пишет издание Politico.
Озвученные красные линии, как надеется Зеленский и лидеры ЕС, сдержат Путина от использования соглашения с Трампом как возможности перегруппироваться и продолжить достижение своей главной цели – не захват части восточной Украины, а уничтожение независимого, демократического украинского государства.
По данным издания, озвучены ключевые требования Украины на переговорах.
Сначала – стабильное прекращение огня, потом – обмен территориями.
Россия должна выплатить убытки до 1 трлн.
Беспрепятственное вступление в НАТО и ЕС.
Никакого сокращения армии и прекращения помощи.
Никакой отмены санкций.
Возвращение всех детей и военнопленных.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина Украина пытается донести свою позицию до американского президента. Трамп предположил, что возможны некоторые территориальные уступки, однако это отверг президент Украины Владимир Зеленский.