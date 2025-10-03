Настоящий хаос в Нежине: после удара РФ власти заявили о крушении

Город Нежин, что на Черниговщине, оказался в сложных условиях из-за очередных обстрелов со стороны РФ. В результате повреждения энергетической инфраструктуры здесь были введены жесткие ограничения — графики отключений электроэнергии и подачи воды.

Фото: из открытых источников

О текущей ситуации сообщил городской голова Александр Кодола. По его словам, энергетическая система остается в очень напряженном состоянии. В настоящее время действует временный режим подачи электроэнергии: свет подается на три часа, после чего на шесть часов выключается. При этом в городском совете предупредили, что возможны дополнительные аварийные отключения без предупреждения.

Критически важные объекты, включая медицинские учреждения и водоканал, обеспечивают работу благодаря генераторам.

Подача воды в городе также регламентируется: ее жители смогут получать только дважды в сутки с 6:00 до 8:00 утра и с 18:00 до 21:00 вечера. Мэр призвал горожан заблаговременно произвести запасы воды, ведь восстановление полноценного водоснабжения возможно только после стабилизации электросети.

С понедельника, 6 октября, все школы и образовательные учреждения города переходят на дистанционное обучение в связи с энергетической нестабильностью.

Также в городе развернули восемь "пунктов несокрушимости", где жители смогут зарядить гаджеты, согреться и получить базовую помощь.

Напомним, 1 октября в результате российских ударов по критической инфраструктуре Черниговской области было обесточено более 300 тысяч потребителей. Часть областного центра осталась без горячей воды, отмечались масштабные перебои с электричеством.

