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Настоящее лицо Путина: реакция на удар орков по детской больнице «Охматдет»

Россияне ударили по больнице, где лечатся тяжелобольные дети

8 июля 2024, 12:15 comments5072
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские изверги ударили по больнице "Охматдет", где лечатся тяжелобольные дети. Как утверждает глава Офиса президента Андрей Ермак, удар был целенаправленным, то есть россияне намеренно ударили по детям.

Настоящее лицо Путина: реакция на удар орков по детской больнице «Охматдет»

Удар по больнице "Охматдет"

Под завалами больницы находятся маленькие пациенты. Киевляне вместе со спасательными службами разбирают завалы.

"Охматдет – это какая-то нереальная боль… Новый корпус, старые корпуса… Огромный удар. По наиболее уязвимым – больным детям. Тем, которые часто не подвижны или которым нельзя покидать стерильные боксы… Этот удар – настоящее лицо Путина и русского народа. И их цель – убивать украинцев и украинских детей", — отметила нардеп Виктория Сюмар.

По ее словам, кадры из детской больницы должен увидеть весь мир, как настоящее лицо рашизма и геноцида 21 века.

"И да, Охматдет нуждается в максимальном внимании сегодня. И ради спасения детей сейчас. И в будущем. Много раненых… Разбирают завалы. Под ними могут быть люди… Охматдет нуждается в помощи. Кто имеет свободное время… работы много. Подходите. И еще. Там делали уникальные операции. Спасали жизнь. Больницу надо будет отстроить… Несмотря на все. Как символ победившей жизни", — заявила в Фейсбуке нардеп.

Отреагировала на удар по "Охматдету" и нардеп Лиза Богуцкая.

"Ну что, кто еще хочет перемирия или пожать руку Путину? Киев сегодня под массированным обстрелом. Охматдет – "центр принятия решений", — отметила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на террор россиян отреагировал президент Владимир Зеленский. В частности, он обнародовал фото последствий удара по детской больнице в Киеве. Владимир Зеленский написал, что все службы задействованы, чтобы спасти больше людей.




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Источник: https://society.comments.ua/
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я

сегодня, 08:46

І тепер весь цивілізовани світ????!!! як і раніше, буде в стороні стояти і соплі жувати. А дехто з пуйлом привітно посміхатись буде...


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