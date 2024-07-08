Настоящее лицо Путина: реакция на удар орков по детской больнице «Охматдет»

Российские изверги ударили по больнице "Охматдет", где лечатся тяжелобольные дети. Как утверждает глава Офиса президента Андрей Ермак, удар был целенаправленным, то есть россияне намеренно ударили по детям.

Удар по больнице "Охматдет"

Под завалами больницы находятся маленькие пациенты. Киевляне вместе со спасательными службами разбирают завалы.

"Охматдет – это какая-то нереальная боль… Новый корпус, старые корпуса… Огромный удар. По наиболее уязвимым – больным детям. Тем, которые часто не подвижны или которым нельзя покидать стерильные боксы… Этот удар – настоящее лицо Путина и русского народа. И их цель – убивать украинцев и украинских детей", — отметила нардеп Виктория Сюмар.

По ее словам, кадры из детской больницы должен увидеть весь мир, как настоящее лицо рашизма и геноцида 21 века.

"И да, Охматдет нуждается в максимальном внимании сегодня. И ради спасения детей сейчас. И в будущем. Много раненых… Разбирают завалы. Под ними могут быть люди… Охматдет нуждается в помощи. Кто имеет свободное время… работы много. Подходите. И еще. Там делали уникальные операции. Спасали жизнь. Больницу надо будет отстроить… Несмотря на все. Как символ победившей жизни", — заявила в Фейсбуке нардеп.

Отреагировала на удар по "Охматдету" и нардеп Лиза Богуцкая.

"Ну что, кто еще хочет перемирия или пожать руку Путину? Киев сегодня под массированным обстрелом. Охматдет – "центр принятия решений", — отметила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на террор россиян отреагировал президент Владимир Зеленский. В частности, он обнародовал фото последствий удара по детской больнице в Киеве. Владимир Зеленский написал, что все службы задействованы, чтобы спасти больше людей.



