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Настоящая массированная атака врага еще впереди: в СНБО сделали заявление

В СНБО оценили масштаб ракетной атаки на Украину

сегодня, 10:17
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Кравцев Сергей

Ракетная атака российских войск на Украину 13 ноября не была массированной. Но в Москве все готово к сильному удару. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

Настоящая массированная атака врага еще впереди: в СНБО сделали заявление

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Комбинированная атака с использованием крылатых ракет, баллистики (включая KN23 с КНДР), а также "шахедов" пока не была массированной", — написал он.

По его словам, для массированной атаки у врага все готово,

"Россияне накопили крылатые ракеты и продолжают это делать на зиму. И применение стратегической авиации это подтверждает", – добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что "все планы врага известны и понятны, Украина будет противодействовать".

Читайте также на портале "Комментарии" — для сегодняшней атаки по столице враг применил, вероятно, крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Киевской ГВА Сергея Попко.

Воздушную тревогу в столице объявили в половине седьмого утра из-за угрозы БпЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области. Когда ракеты уже заходили на Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар вооруженных сил России по Киеву длился более 2 часов. В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага (точное количество и тип применяемого вооружения обнародуют в отчетах Воздушные Силы).

По состоянию на данный момент информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало.




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