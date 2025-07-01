Наслужил: эксочильщик Броварского ТЦК пользуется имуществом почти на $1 миллион

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Ткачова Марія
Бывший руководитель Броварского территориального центра комплектования Юрий Бурляй, занимавший должность с августа 2022 по ноябрь 2024 года, пользуется роскошной недвижимостью и автопарком на общую сумму более 40 миллионов гривен или около 1 миллиона долларов США.
Юрий Бурляй владеет имуществом на почти 1 миллион долларов
В марте 2024 года Бурляй начал арендовать дом на 320 м2 в закрытом коттеджном городке под Киевом. По словам застройщика, стоимость подобного объекта без ремонта составляет около $400 000, а с ремонтом – до $720 000.
Официальная владелица коттеджа — пенсионерка Елена Черенкова, которая приобрела дом и уже через неделю сдала его в аренду тогдашнему военному. Ее сын Павел Гусак, бывший бизнес-партнер Бурляя, объяснил журналистам, что не помнит стоимость покупки.
Несмотря на это, Бурляй утверждает, что платит за аренду всего 18 000 грн в месяц, ведь "помогает другу" ухаживать за домом.
Рыночная стоимость аренды подобного жилья – от $3 000 в месяц, отмечают эксперты недвижимости.
В разгар его службы в ТЦК теща Бурляя стала владелицей двух квартир в новостройке в Борисполе. Формально каждая стоила 435 тысяч. грн, однако рыночная цена таких объектов — в три раза выше. Сейчас в обеих квартирах идет ремонт.
В 2024 году жена Бурляя — Светлана, а также ее дети, получили право собственности на элитную квартиру в Вышгороде — стоимостью более 5 млн грн, плюс машиноместо за 229 тыс. грн.
Автопарк 2024 года
Среди зарегистрированных транспортных средств
Несмотря на имущественный расцвет, с января 2025 года Юрий Бурляй занимает должность начальника отдела военного лидерства Генштаба ВСУ. До этого он также руководил Бориспольским ТЦК.
Расследование вызывает немало вопросов о происхождении имущества, которое появилось у семьи Бурляя именно в тот период, когда он возглавлял военкоматы и отвечал за контроль выезда мужчин за границу.