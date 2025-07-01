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Наслужил: эксочильщик Броварского ТЦК пользуется имуществом почти на $1 миллион

Элитный дом, квартира за 5 миллионов и автопарк Touareg'ов: у бывшего руководителя Броварского ТЦК обнаружили имущество на 1 миллион долларов

1 июля 2025, 15:42
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Ткачова Марія

Бывший руководитель Броварского территориального центра комплектования Юрий Бурляй, занимавший должность с августа 2022 по ноябрь 2024 года, пользуется роскошной недвижимостью и автопарком на общую сумму более 40 миллионов гривен или около 1 миллиона долларов США.

Наслужил: эксочильщик Броварского ТЦК пользуется имуществом почти на $1 миллион

Юрий Бурляй владеет имуществом на почти 1 миллион долларов

В марте 2024 года Бурляй начал арендовать дом на 320 м2 в закрытом коттеджном городке под Киевом. По словам застройщика, стоимость подобного объекта без ремонта составляет около $400 000, а с ремонтом – до $720 000.

Официальная владелица коттеджа — пенсионерка Елена Черенкова, которая приобрела дом и уже через неделю сдала его в аренду тогдашнему военному. Ее сын Павел Гусак, бывший бизнес-партнер Бурляя, объяснил журналистам, что не помнит стоимость покупки.

Несмотря на это, Бурляй утверждает, что платит за аренду всего 18 000 грн в месяц, ведь "помогает другу" ухаживать за домом.

Рыночная стоимость аренды подобного жилья – от $3 000 в месяц, отмечают эксперты недвижимости.

В разгар его службы в ТЦК теща Бурляя стала владелицей двух квартир в новостройке в Борисполе. Формально каждая стоила 435 тысяч. грн, однако рыночная цена таких объектов — в три раза выше. Сейчас в обеих квартирах идет ремонт.

В 2024 году жена Бурляя — Светлана, а также ее дети, получили право собственности на элитную квартиру в Вышгороде — стоимостью более 5 млн грн, плюс машиноместо за 229 тыс. грн.

Автопарк 2024 года

Среди зарегистрированных транспортных средств

  • Volkswagen Touareg 2021 года,
  • мотоцикл Honda NC750XD,
  • еще несколько авто, общей стоимостью 2,8 млн грн, согласно декларации.

Несмотря на имущественный расцвет, с января 2025 года Юрий Бурляй занимает должность начальника отдела военного лидерства Генштаба ВСУ. До этого он также руководил Бориспольским ТЦК.

Расследование вызывает немало вопросов о происхождении имущества, которое появилось у семьи Бурляя именно в тот период, когда он возглавлял военкоматы и отвечал за контроль выезда мужчин за границу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Львовская ОВА одобряла выезд мужчин за фейковыми письмами с подписью императора России.



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Источник: https://www.slidstvo.info/news/viyskkom-na-milyon-eksochilnyk-brovarskoho-ttsk-korystuietsia-maynom-na-mayzhe-1-milyon/
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