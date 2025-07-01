Наслужил: эксочильщик Броварского ТЦК пользуется имуществом почти на $1 миллион

Бывший руководитель Броварского территориального центра комплектования Юрий Бурляй, занимавший должность с августа 2022 по ноябрь 2024 года, пользуется роскошной недвижимостью и автопарком на общую сумму более 40 миллионов гривен или около 1 миллиона долларов США.

Юрий Бурляй владеет имуществом на почти 1 миллион долларов

В марте 2024 года Бурляй начал арендовать дом на 320 м2 в закрытом коттеджном городке под Киевом. По словам застройщика, стоимость подобного объекта без ремонта составляет около $400 000, а с ремонтом – до $720 000.



Официальная владелица коттеджа — пенсионерка Елена Черенкова, которая приобрела дом и уже через неделю сдала его в аренду тогдашнему военному. Ее сын Павел Гусак, бывший бизнес-партнер Бурляя, объяснил журналистам, что не помнит стоимость покупки.



Несмотря на это, Бурляй утверждает, что платит за аренду всего 18 000 грн в месяц, ведь "помогает другу" ухаживать за домом.



Рыночная стоимость аренды подобного жилья – от $3 000 в месяц, отмечают эксперты недвижимости.



В разгар его службы в ТЦК теща Бурляя стала владелицей двух квартир в новостройке в Борисполе. Формально каждая стоила 435 тысяч. грн, однако рыночная цена таких объектов — в три раза выше. Сейчас в обеих квартирах идет ремонт.



В 2024 году жена Бурляя — Светлана, а также ее дети, получили право собственности на элитную квартиру в Вышгороде — стоимостью более 5 млн грн, плюс машиноместо за 229 тыс. грн.



Автопарк 2024 года



Среди зарегистрированных транспортных средств

Volkswagen Touareg 2021 года,

мотоцикл Honda NC750XD,

еще несколько авто, общей стоимостью 2,8 млн грн, согласно декларации.

Несмотря на имущественный расцвет, с января 2025 года Юрий Бурляй занимает должность начальника отдела военного лидерства Генштаба ВСУ. До этого он также руководил Бориспольским ТЦК.

Расследование вызывает немало вопросов о происхождении имущества, которое появилось у семьи Бурляя именно в тот период, когда он возглавлял военкоматы и отвечал за контроль выезда мужчин за границу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Львовская ОВА одобряла выезд мужчин за фейковыми письмами с подписью императора России.