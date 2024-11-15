Насколько серьезна ситуация у Купянска: что выглядит очень странно

В сети продолжают обсуждать попытку прорыва российских захватчиков в Купянскую Харьковскую область. Хотя и в Генштабе уверяют, что никакого прорыва РФ в Купянск по сути не было и врага мгновенно был уничтожен, сам прецедент все же беспокоит. Насколько серьезна ситуация у Купянска? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Купянск. Фото: из открытых источников

Российские оккупанты имеют задачу вернуть под контроль освобожденные украинские территории.

Военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона рассказал, что для врага Купянск интересен в нескольких моментах. Россияне хотят получить контроль над Лимано-Купьянским плацдармом, выйти в район Оскольского водохранилища и пытаются захватить важный для них логистический железнодорожный узел.

"Они надеются все-таки Лимано-Купянский плацдам взять под контроль. Надеются выйти в район Оскольского водохранилища – это тоже долгое водное препятствие, там почти 80 км. А сам Купянск для них интересен тем, что они все же будут пытаться параллельно с им занять и Купянск-Узловой – это по сути узловая железнодорожная станция. того, что враг максимально привязывает всю свою логистику к железнодорожным узлам – это для них крайне важно”, – акцентировал Тимочко.

Он добавил, что была разная противоречивая информация о попытке российского прорыва возле Купянска.

"Но на данном этапе ситуация там урегулирована. Потому что мы знаем, все атаки отражены. И об этом, по сути, заявляют все, включая россиян", — подчеркнул Тимочко.

По его словам, у российских кафиров есть задача вернуть под контроль украинские территории, которые ранее были освобождены Силами обороны Украины.

Эксперт отметил, что становится ясно, что россияне пытаются сейчас использовать то время, пока еще не полностью растопились грунтовые дороги, пока нет бездорожья. Тот ресурс, который они до сих пор накапливали, сейчас пытаются использовать эффективно и массированно.

Захватчики пытались воспользоваться ротацией подразделений Сил обороны

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в эфире канала "Киев24" отметил, судя по имеющейся информации, российские захватчики пытались воспользоваться ротацией подразделений Сил обороны, чтобы в форме ВСУ прорваться в город Купянск Харьковской области.

"Опять же, как только ротационные действия, так россияне применяют какие-то "прорывные" маневры для того, чтобы вклиниться в нашу оборону", — отметил эксперт.

По его словам, ситуация была "довольно странной".

"Враг походной колонной в нашем пикселе, переодевшись в нашу форму, доехал до Купянска и спешил. И начал пытаться закрепиться в окрестностях Купянска. И там уже с ним вступили в бой", — заметил Олег Жданов.

По мнению эксперта, на этом участке фронта в ВСУ должны быть возможности, чтобы ликвидировать это вклинение россиян и возобновить ситуацию на линии фронта, но может потребоваться время.

"Если там проведена ротация, то пока войска, занявшие оборону, не разберутся в обстановке, эффективности удержания позиций вряд ли удастся достичь. Следовательно, здесь очень неожиданная и плохая ситуация для наших войск", — считает Жданов.

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