Насколько серьезна ситуация у Купянска: что выглядит очень странно

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Кравцев Сергей
В сети продолжают обсуждать попытку прорыва российских захватчиков в Купянскую Харьковскую область. Хотя и в Генштабе уверяют, что никакого прорыва РФ в Купянск по сути не было и врага мгновенно был уничтожен, сам прецедент все же беспокоит. Насколько серьезна ситуация у Купянска? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Купянск. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона рассказал, что для врага Купянск интересен в нескольких моментах. Россияне хотят получить контроль над Лимано-Купьянским плацдармом, выйти в район Оскольского водохранилища и пытаются захватить важный для них логистический железнодорожный узел.
Он добавил, что была разная противоречивая информация о попытке российского прорыва возле Купянска.
По его словам, у российских кафиров есть задача вернуть под контроль украинские территории, которые ранее были освобождены Силами обороны Украины.
Эксперт отметил, что становится ясно, что россияне пытаются сейчас использовать то время, пока еще не полностью растопились грунтовые дороги, пока нет бездорожья. Тот ресурс, который они до сих пор накапливали, сейчас пытаются использовать эффективно и массированно.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в эфире канала "Киев24" отметил, судя по имеющейся информации, российские захватчики пытались воспользоваться ротацией подразделений Сил обороны, чтобы в форме ВСУ прорваться в город Купянск Харьковской области.
По его словам, ситуация была "довольно странной".
По мнению эксперта, на этом участке фронта в ВСУ должны быть возможности, чтобы ликвидировать это вклинение россиян и возобновить ситуацию на линии фронта, но может потребоваться время.
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