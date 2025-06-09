Наши дома: Зеленский об особенностях возвращения украинцев из российского плена

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Кречмаровская Наталия
Начался обмен пленными — процесс продлится несколько дней. Среди категорий возвращаемых из российского плена — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.
Обмен пленными. Фото Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наши дома — украинцы возвращаются домой из российского плена. Глава Украины пояснил, что процесс достаточно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ходе второго раунда переговоров, которые украинская и российская делегации провели в Стамбуле, был согласован большой обмен военнопленными. Также стороны согласовали возвращение тел погибших бойцов 6000 на 6000.
Зеленский анонсировал, что обмен военнопленными Украина и Россия должны были провести 7-8 июня.
"Наши группы провели консультации по обменам. Российская сторона передала информацию, что в эти выходные сможет передать — в субботу и воскресенье — 500 человек, наших военных, из той 1000, о которой мы договорились", — отметил президент. При этом, по словам Зеленского, Украина пока не получила от России списков на обмен.
Глава страны отметил, что в этот раз российская сторона пообещала, что заранее информируют о тех, кого обменивают. Зеленский подчеркнул, что для Украины это важно.
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