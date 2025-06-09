Наши дома: Зеленский об особенностях возвращения украинцев из российского плена

Начался обмен пленными — процесс продлится несколько дней. Среди категорий возвращаемых из российского плена — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

Обмен пленными. Фото Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наши дома — украинцы возвращаются домой из российского плена. Глава Украины пояснил, что процесс достаточно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день.

"Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнуты в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает", — отметил Владимир Зеленский.

Обмен пленными. Фото Офиса Президента





Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ходе второго раунда переговоров, которые украинская и российская делегации провели в Стамбуле, был согласован большой обмен военнопленными. Также стороны согласовали возвращение тел погибших бойцов 6000 на 6000.

Зеленский анонсировал, что обмен военнопленными Украина и Россия должны были провести 7-8 июня.

"Наши группы провели консультации по обменам. Российская сторона передала информацию, что в эти выходные сможет передать — в субботу и воскресенье — 500 человек, наших военных, из той 1000, о которой мы договорились", — отметил президент. При этом, по словам Зеленского, Украина пока не получила от России списков на обмен.

Глава страны отметил, что в этот раз российская сторона пообещала, что заранее информируют о тех, кого обменивают. Зеленский подчеркнул, что для Украины это важно.



