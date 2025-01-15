Наши дети смогут победить РФ: военный назвал два условия

Партнеры из Соединенных Штатов подняли вопрос мобилизации в Украине мужчин 18 лет. Это совершенно неприемлемо, потому что само понятие совершеннолетний в США рассматривается с 21 года, а украинские 18 являются советским атавизмом, отметил военный Мирослав Гай.

Война в Украине

Впрочем, добавляет он, само направление дискуссии понятно. Гай соглашается с тем, что Украине нужны резервы, а это люди.

"Потому что сейчас война зашла в стратегический тупик, где выходом является либо переговоры, требующие времени продержаться, либо применение вундерваффе (удивительное оружие с ним.), которого у Украины нет. Но есть у РФ как ядерное оружие, гибридная война и подкуп западного истеблишмента", — отметил Гай.

При этом он добавил, что на Западе ядерное оружие как средство разрешения конфликта вообще не рассматривают. Впрочем, Гай считает, что ядерное оружие также не принесет и РФ стратегической победы в войне с Украиной, а западные партнеры избегают ситуаций, чтобы создать условия, которые могли бы сделать сам факт ее применения.

Однако, подчеркивает военный, западные санкции уничтожают РФ стратегически, что признает руководство Кремля. Вот почему остается вариант продержаться.

"Продержаться мы сможем только при наличии резервов и увеличении поставок оружия и производства собственного оружия", – говорит военный.

При этом он подчеркивает, что западные партнеры быстро не могут, потому что и так все производство загружено, нужно строить новые производственные возможности, а это время. При этом Украина может увеличить производство собственного оружия, впрочем, здесь есть внутренние вопросы эффективности расходования бюджета.

И даже имея все оружие мира, остается вопрос людей, которые его овладеют и задействуют, подчеркнул Гай.

"У нас не хватает пехоты. А такие средства, как артиллерийская установка, реб, рер, ртр, авиация и т.д. нуждаются как минимум в школьных знаниях физики, математики, химии (Привет МОНУ, которое хочет их отменить в школе), аэродинамики, баллистики, инженерии и т.д. Следовательно, остаются следующие решения. Первое – уменьшить мобилизационный возраст до 21 года. Второе, как сделали россияне – предложить деньги за первый контракт, а это 50 000 долларов", – говорит Гай.

По его словам, второе будет нуждаться в миллиардах. РФ за 200 000 человек платит 10 миллиардов долларов, чтобы россияне подписали контракты. При этом РФ сейчас была вынуждена уменьшить выплаты за ранения, потому что не тянет.

"Но если даже наши партнеры дадут такие деньги, мы не получим моментального решения проблемы. Остается продолжение мобилизации и понижение мобилизационного возраста. Из приятного, что в РФ также проблемы с мобилизацией и если мы продержимся, то наши дети победят", — подчеркнул Гай.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сделать для того, чтобы в Украину со всего мира ехали воевать.



