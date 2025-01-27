"Наше существование под угрозой": Буданов в ВР озвучил страшный сценарий по поводу войны и переговоров

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что к лету необходимо начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку могут начаться процессы, представляющие угрозу существованию Украины. Об этом сообщает "Украинская правда".

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Фото: УНН

По информации издания, недавно в Верховной Раде состоялось закрытое совещание. Руководители парламента и фракций пригласили командование сил обороны для того, чтобы получить точную информацию о ситуации на фронте.

"Сначала доклады от представителей Генштаба были запутаны, но интересны. Затем выступали другие докладчики. Но больше всего поразил ответ Буданова. Кто-то спросил, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл, улыбаясь, ответил: "Если до лета не начнем серьезных переговоров, то могут начаться очень опасные процессы для существования Украины". Все переглянулись и смолкли. Очевидно, что это серьезная проблема, — поделился один из участников встречи.

Также известно, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин готовятся к телефонному разговору, в ходе которого может быть обсуждена война в Украине. Западные СМИ сообщают, что дипломатические усилия Трампа по разрешению конфликта в Украине имеют как возможности, так и определенные риски. Пока неизвестно, будет ли Украина принимать непосредственное участие в переговорах и каким образом будут учтены ее интересы.

Военный Павел Гвозденко отметил, что Трамп может укрепить позиции Украины на переговорах, предоставив большее оружие или ослабив экономически Россию. Однако он уверен, что скоро завершить войну не удастся.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Путин не желает завершения войны в Украине, а Дональд Трамп понимает всю сложность ситуации, придавая четкий сигнал, что нужно действовать, поскольку без этого ситуация может ухудшиться.

Портал "Комментарии" уже писал, что так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко категорически опроверг заявление президента Владимира Зеленского о предложении украинской стороне нанести удар по Мозырскому НПЗ в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.