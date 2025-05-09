«Нас ждет долгая война»: Арестович заявил о «падении Трампа» на фоне отношений Путина и Си

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Недилько Ксения
Бывший советник Офиса президента, блогер Алексей Арестович прокомментировал парад в Москве, а также отношения между Россией и КНР, отметив, что главы КНР и РФ дают максимальную "пощечину Трампу".
Путин и Си Цзиньпин
По его словам, Си и Путин выступают как два консерватора в буквальном смысле слова – как два ключевых субъекта, желающих сохранить и эксплуатировать существующую систему международных отношений, которую Трамп признал уже не существующей.
"Что может сделать Трамп для построения этого своего "...нового мира по новым правилам"? Игра тарифами и новыми санкциями?
На фоне Путина, который не просто готов, а демонстрирует четвертый год подряд, что он готов к предельным решениям (война, в том числе — с применением ядерного оружия), уступивший даже хуситам Трамп просто не имеет решения.
К войне он не готов, санкции не остановят ядерную державу, поддержанную Китаем", – отмечает блогер.
Арестович отмечает, что Трамп – в нижней точке падения, фактически – в состоянии внешнеполитической катастрофы своей начальной стратегии.
"Для Трампа – Украина – отрицательный токсический актив. Для РФ – Украина – священная рана.
Кто кого передавит в столкновении таких позиций – вопрос очевидный.
Итак, впереди нас ждет долгая война (даже если будет временное перемирие), Украина будет истощаться, Зеленский и Гетманцев – "вечно" будет сидеть на троне.
Когда дойдет до мобилизации женщин, напишите мне в счет, может, отвечу", – добавил Арестович.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином в Москве, как отмечает независимый аналитик по Азии Мэтью Хендерсон, была тщательно подготовленным политическим спектаклем.
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