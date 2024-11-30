Нарушил правила учета и сел за руль – жди больших штрафов

Если после решения суда гражданин снова сел за руль, ему грозят санкционные меры. Действие ограничений можно отменить, но только после разрешения вопросов по ТЦК и СП.

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Люди, нарушившие правила военного учета и мобилизации, лишенные в результате этого водительского удостоверения, не смогут управлять транспортными средствами до решения проблемы. Иначе им грозит штраф. Об этом пишет 'Юридический Телеграм'.

Соответствующее решение было принято Министерством внутренних дел и Министерством юстиции. Если нарушители все же сядут за руль, рискуют заплатить штраф в размере до 40 тысяч гривен.

Ограничения в праве управления транспортным средством были прописаны в законе об усилении мобилизации, принятом в мае этого года. Такие санкционные меры вводились против тех, кто добровольно или по повестке не явился в территориальный центр комплектования и социальную поддержку для обновления данных.

Ввести правило в действие можно путем выполнения установленного механизма оповещения и доставки гражданина в ТЦК с привлечением полиции. Если же это не принесло результата, тогда представители военкомата обращаются в суд, который и должен принять решение относительно водителя.

МВД и Минюст согласовали свои действия при подобных сценариях. В частности, речь идет о том, что правоохранительные органы должны будут немедленно применять соответствующие меры к лицам после того, как суд вынес приговор. Ограничения для водителя будут действовать, пока гражданин не выполнит требования территориального центра комплектования и социальной поддержки. Только после этого решение суда можно будет отменить.

Если же после внедрения "санкций" гражданин продолжит пользоваться автомобилем и его поймают, его лишат прав на срок от 3 до 6 месяцев и заставят заплатить штраф в размере 20 400 гривен.

При повторном нарушении сумма взыскания возрастет до 40 800 гривен, а срок отстранения от вождения — 5-7 лет. В исключительных случаях возможна конфискация транспортного средства.