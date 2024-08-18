Народная депутатка Безуглая подтвердила уничтожение HIMARS: кого обвиняет

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Slava Kot
Народная депутатка Марьяна Безуглая рассказала об уничтожении HIMARS на Сумщине, а также ударе, который привел к попаданию по украинскому истребителю МиГ-29. По ее словам, это произошло из-за того, что не было прикрытия с воздуха.
Россия уничтожила HIMARS. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая в Facebook прокомментировала уничтожение украинской военной техники. Народная депутатка считает, что из-за боев в Курской области общество могло отвлечься от инцидента в Днепре, где, по ее мнению, украинские силы не осуществили прикрытие с воздуха, которое позволило российскому беспилотнику выследить МиГ-29 для удара.
Нардепка также добавляет, что подобным образом Украина также потеряла РСЗО HIMARS в Сумской области.
Ранее в социальных сетях россияне распространяли видео, где наносят удар по установке HIMARS. Теперь эту информацию подтвердила Марьяна Безуглая.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая раскритиковала военное командование из-за обороны одного из украинских городов.
Также "Комментарии" писали, что народная депутатка Безуглая назвала троллингом законопроект, к которому сама же присоединилась. По ее словам, это произошло из-за того, что некоторые позиции народная депутатка в законопроекте поддерживает.
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