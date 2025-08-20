Нардепы теряют терпение: что требуют от Зеленского

На днях в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров. Вопрос — пути установления мира в Украине.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Верховной Раде требуют от Зеленского отчитываться в парламенте о ходе переговоров. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Разумков. По его словам, украинцы должны знать, как решается их судьба. Нардеп подчеркнул, что Украине нужен мир — это, наконец, признают и во власти, и в мире. Но одно, как отмечает политик, говорить о мире, а совсем другое — делать конкретные шаги для его достижения.

"Президент отмечал, что у него были "длинные разговоры с картой", когда он встречался в США. Но было бы справедливо, если бы у него был долгий и честный разговор с украинским парламентом и украинским народом. Ведь именно мы, украинцы, платим самую высокую цену в этой войне", — подчеркнул народный депутат.

По его словам, это ненормально, когда общество не знает, что происходит за кулисами переговоров, когда депутаты узнают возможные сценарии завершения войны последними, а вся страна получает информацию о собственной судьбе исключительно из иностранных СМИ или отрывками из чужих пресс-конференций.

"Когда нам скажут: о чем договариваются на переговорах? Какова будет цена мира, сохранение жизней наших граждан, возвращение военных домой? Когда это произойдет, при каких условиях и с какими последствиями для Украины?", — спрашивает народный депутат.

Политик убежден, что ответить на эти вопросы должен Зеленский, который, по словам Разумкова, уже не раз представил в Раде планы "победы" и "стойкости". Народный депутат подчеркнул, что сегодня именно команда Зеленского из "5-6 менеджеров" ведет переговоры и несет ответственность за страну, которую защищает украинская армия, куда должны вернуться миллионы людей из-за границы, где есть внутренне перемещенные лица и те, чьи дома разрушены или остались в оккупации.

Политик подчеркнул, что украинцы хотят мира. Однако они вправе понимать, как к этому идет власть. Он подчеркнул, что украинская армия и весь народ заслуживают такой информации.

