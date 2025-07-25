Роспропагандисты в Telegram распространяют скриншот с якобы результатами поименного голосования Верховной Рады Украины за расширение ассортимента алкоголя в буфете. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где заявляют, что это фейк.

«Нардепы проголосовали за расширение ассортимента алкоголя в буфете»: что известно

На самом деле: ни одного такого голосования в Верховной Раде не было, а за последнюю неделю депутаты вообще не рассматривали подобный вопрос, отмечают расследователи по StopFake.

Кстати, "фото с экрана голосования" тоже вызывает сомнения: с ошибками написано название оппозиционной партии – "європейська солідарность" вместо "Європейська Солідарність".

Также буква "ї" повсюду заменена "і" – чего не бывает на настоящих экранах Рады.

Отмечается, что алкоголь в буфете Рады запретили еще в 2015 году после инцидента с Юрием Бойко, выступавшим в нетрезвом состоянии во время рассмотрения бюджета.

С тех пор в буфете – только вода, соки и "Боржоми", продажа алкоголя и сигарет запрещена, о чем неоднократно писали журналисты в репортажах из Рады.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардепка Марьяна Безуглая перессорилась с коллегами-депутатами из-за своего скандального сообщения о гибели нардепа Ярослава Рущишина.

На ее публикацию сразу отреагировали коллеги-нардепы, некоторые из них назвали Безуглую "животным", "конченой" и другими оскорблениями. Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк написала: "Маряна, остановись! Просто остановись!"