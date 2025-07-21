Нардепы хватаются за голову: украинские власти полностью проиграли гонку

На днях Россия показала масштабы изготовления ударных дронов – объемы впечатляют. В Верховной Раде Украины указали на просчеты Украины.

Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию – подчеркнул, что Украине нужно немедленно менять.

"Смотрю на масштаб производства "шахедов" (в РФ — ред.) и понимаю, что вот это должно быть задачей нового министра обороны. Мы должны не просто догнать, но и перегнать россиян по производству ударных дронов. Только асимметричные действия могут остановить удары по нашим городам", — отметил народный депутат.

По его словам, в настоящее время власти полностью проиграли эту гонку.

"До сих пор нет баллистики, нет собственного "шахеда", нет производства. Надо срочно это менять. СРОЧНО!", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что массированные вражеские обстрелы наносят значительные повреждения и разрушения жилых домов. Украинцы оставляют без крова. Портал "Комментарии" узнал, какие программы помощи действуют в Киеве и сколько горожан получили выплаты в связи с повреждением или разрушением жилья в результате вражеских обстрелов. В Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА на официальный запрос портала сообщили, что в городе с 2022 года действует несколько программ помощи.

В КГГА сообщили, что по состоянию 10 июля в Киеве повреждено 1809 жилых домов. В Департаменте отметили, что данные обновляются по мере фиксации разрушений. По данным Департамента было восстановлено 25 жилых домов, в 16 домах продолжаются восстановительные работы.



