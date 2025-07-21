Нардепы хватаются за голову: украинские власти полностью проиграли гонку

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На днях Россия показала масштабы изготовления ударных дронов – объемы впечатляют. В Верховной Раде Украины указали на просчеты Украины.
Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию – подчеркнул, что Украине нужно немедленно менять.
По его словам, в настоящее время власти полностью проиграли эту гонку.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что массированные вражеские обстрелы наносят значительные повреждения и разрушения жилых домов. Украинцы оставляют без крова. Портал "Комментарии" узнал, какие программы помощи действуют в Киеве и сколько горожан получили выплаты в связи с повреждением или разрушением жилья в результате вражеских обстрелов. В Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА на официальный запрос портала сообщили, что в городе с 2022 года действует несколько программ помощи.
В КГГА сообщили, что по состоянию 10 июля в Киеве повреждено 1809 жилых домов. В Департаменте отметили, что данные обновляются по мере фиксации разрушений. По данным Департамента было восстановлено 25 жилых домов, в 16 домах продолжаются восстановительные работы.