Нардепы бьют тревогу: какой коварный план могут готовить украинские власти

Вопрос принудительной мобилизации время от времени поднимаются в обществе. Особенно значительное расширение мобилизации говорят в периоды осложнений на фронте. Пока женщины могут присоединиться к войску добровольно, однако общество опасается, что власти таки решатся на этот шаг и объявят принудительную мобилизацию женщин.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков отметил, что принудительная мобилизация женщин должна быть окончательно запрещена законом. По его словам, сейчас в обществе снова появляются разговоры о том, что власти якобы могут вернуть идею мобилизации женщин — будь то через новые законы или даже через подзаконные акты.

Нардеп подчеркнул, чтобы снять какие-либо сомнения и предотвратить такие планы в будущем, нужно принять закон с четким запретом принудительной мобилизации женщин.

"Напомню: еще несколько месяцев назад мы обнаружили опасную лазейку в одном из законопроектов, которая открывала возможность мобилизовать женщин после прохождения базовой военной подготовки или службы. Наша команда подала правки и добилась, чтобы это было исключительно добровольно", — пояснил нардеп.

По его словам, нужно окончательно закрепить в законе: мобилизация женщин запрещена, и ни один орган власти или институт не вправе принуждать их к службе.

"Если женщина хочет присоединиться к ВСУ, она может сделать это по собственному желанию, подписав контракт. Такой закон лишит пространства для манипуляций, двойных трактовок и "тихих" изменений правил через подзаконные акты", — подчеркнул депутат.

