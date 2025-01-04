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Нардеп советует экспертам "закрыть рот": что вызвало возмущение

Диванные эксперты не имеют права комментировать действия военных: Юрченко

4 января 2025, 19:56 comments3833
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Кречмаровская Наталия

Народный депутат Александр Юрченко прокомментировал реакцию на видео рукопашного боя украинского военного и якута. Его возмутила реакция некоторых экспертов.

Нардеп советует экспертам "закрыть рот": что вызвало возмущение

Иллюстративное фото

По его словам, в СМИ разлетелось видео рукопашного боя украинского военного и якута. Он отметил, что, несмотря на проигрыш боя, он погиб как Герой.

“Когда уже диванные эксперты закроют рот??? Удивляет, что некоторые диванные эксперты, типа Арестовича, находясь за границей, при этом имея военную специальность делают нелепые комментарии этого боя. Рассказывая, что наш боец не так подошел, не так дышал, тратя силы и еще что-то не так…”, — отметил он.

Он подчеркнул, что это был рукопашный бой, даже не ближний стрелковый. И исход сражения зависит не только от физических данных, но и от многих факторов.

“У тебя зашкаливает адреналин и ты дерешься как лев, до последнего. Именно так поступил украинец, он дрался за свою страну!”, — убежден он.

Нардеп отметил, что воин умер достойно, понимая, что проиграл это сражение, попросил дать ему спокойно умереть и выразил противнику уважение.

"Вот такие они украинцы, сильные духом и справедливые. А подобным комментаторам советую взять в руки оружие и не показать, как следует, а сделать. И вы не имеете никакого права комментировать подобные вещи, потому что вы бы так ни когда не поступили, потому что сидеть на диване гораздо комфортнее! Слава Герою! Светлая Память!”, — подытожил он.

Напомним, военные, как писал портал "Комментарии", жестко раскритиковали действия работников ТЦК. Возмущение вызвало попытку закрыть мобилизационный план.




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Источник: https://t.me/oleksandryurchenkogrim/384
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