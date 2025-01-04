Нардеп советует экспертам "закрыть рот": что вызвало возмущение

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Кречмаровская Наталия
Народный депутат Александр Юрченко прокомментировал реакцию на видео рукопашного боя украинского военного и якута. Его возмутила реакция некоторых экспертов.
Иллюстративное фото
По его словам, в СМИ разлетелось видео рукопашного боя украинского военного и якута. Он отметил, что, несмотря на проигрыш боя, он погиб как Герой.
Он подчеркнул, что это был рукопашный бой, даже не ближний стрелковый. И исход сражения зависит не только от физических данных, но и от многих факторов.
Нардеп отметил, что воин умер достойно, понимая, что проиграл это сражение, попросил дать ему спокойно умереть и выразил противнику уважение.
"Вот такие они украинцы, сильные духом и справедливые. А подобным комментаторам советую взять в руки оружие и не показать, как следует, а сделать. И вы не имеете никакого права комментировать подобные вещи, потому что вы бы так ни когда не поступили, потому что сидеть на диване гораздо комфортнее! Слава Герою! Светлая Память!”, — подытожил он.
Напомним, военные, как писал портал "Комментарии", жестко раскритиковали действия работников ТЦК. Возмущение вызвало попытку закрыть мобилизационный план.
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