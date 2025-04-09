Нардеп сообщил, почему мобилизация в Украине провалилась

На фоне интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил, что Вооруженные силы должны мобилизовать ежемесячно 30 тысяч человек, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, почему мобилизация в Украине провалилась, а украинцы не хотят идти на фронт.

Алексей Гончаренко

"Когда через год полномасштабного вторжения я подал законопроект о демобилизации, все кричали, что я враг и так не надо делать. Потому что мы почему-то проигрываем в войне.

Но давайте разумно:

В это время с мобилизацией было все ок.

Сразу после начались бусики, схватки на улицах, охота и так далее.

Почему так произошло?

Ибо люди поняли, что военные – наиболее незащищенный слой населения. Наиболее ограниченый. Наиболее закрепощенный", – подчеркнул нардеп.

Он отметил, что люди перестали мобилизоваться, потому что поняли, что "этому не видно ни конца, ни края".

"А если бы мы приняли законопроект о демобилизации. Где каждый знал, что прослужив 12-18 месяцев – можно вернуться к своей привычной жизни. Так и люди бы шли в армию. И у нас была бы здоровая ситуация в стране.

Ну и самое главное: те кто заканчивал бы свою службу – возвращались бы снова. Но в те подразделения, которые им нравятся, это стало бы хорошей конкуренцией и возможностью выбирать и подразделение, и должность", — заметил нардеп, обвинив во всем происходящем президента Владимира Зеленского.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ТЦК отправили на фронт: более половины военных переведены в боевые части.