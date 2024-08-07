Нардеп рассказал, что Зеленский доволен темпами мобилизации

Федор Вениславский, народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявил, что темпы мобилизации в Украине полностью соответствуют потребностям Вооруженных Сил.

На сегодняшний день темпы мобилизации устраивают высшее военное руководство Украины

Во время брифинга в Медиацентре Украина Вениславский подчеркнул, что благодаря успешному сотрудничеству парламента и Министерства обороны последние изменения в законодательство позволили значительно улучшить процесс мобилизации. По его словам, это подтверждают заявления высшего военного руководства страны, в частности, Президента Владимира Зеленского и Главнокомандующего ВСУ генерала Сырского.

“Я бы ориентировался здесь на заявления Президента Владимира Зеленского, который сказал, что мобилизация идет теми темпами, которые отвечают потребностям интересов национальной безопасности и обороны, Главнокомандующего Вооруженными Силами генерала Сырского о том, что действительно мобилизация на сегодняшний день обеспечивает потребности Вооруженных Сил в восполнении тех потерь. , которые есть, санитарные, к сожалению, неизбежны, и формирование тех резервов, которые постоянно нужны для того, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии наши Вооруженные Силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны", – пояснил Федор Вениславский.

Вениславский подчеркнул, что Верховная Рада продолжит внимательно следить за вопросами мобилизации и вносить необходимые коррективы для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины.

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