Нардеп рассказал, что Зеленский доволен темпами мобилизации

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Черновалова Кристина
Федор Вениславский, народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявил, что темпы мобилизации в Украине полностью соответствуют потребностям Вооруженных Сил.
На сегодняшний день темпы мобилизации устраивают высшее военное руководство Украины
Во время брифинга в Медиацентре Украина Вениславский подчеркнул, что благодаря успешному сотрудничеству парламента и Министерства обороны последние изменения в законодательство позволили значительно улучшить процесс мобилизации. По его словам, это подтверждают заявления высшего военного руководства страны, в частности, Президента Владимира Зеленского и Главнокомандующего ВСУ генерала Сырского.
Вениславский подчеркнул, что Верховная Рада продолжит внимательно следить за вопросами мобилизации и вносить необходимые коррективы для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство образования и науки Украины (МОН) бьет тревогу: около 200 тысяч мужчин призывного возраста избрали обучение в университетах как способ избежать службы в армии. Об этом заявил министр образования Оксен Лесной, отметив, что речь идет о фиктивном обучении на разных уровнях образования, включая бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
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