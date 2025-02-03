Нардеп предупредил об «электронных повестках»: что с ними не так

Народный депутат Александр Федиенко, который сейчас судится с нардепкой Марьяной Безуглой, сообщил о новом виде мошенничества – фишинговых сообщениях с "электронными повестками от ТЦК".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Нардеп уверяет, что мошенники специально выбирают чувствительные для общества темы, чтобы люди перешли по ссылке. После того, как ссылка будет открыта, компьютер будет "инфицирован", отмечает Федиенко.

"Открыв такой файл pdf, ваш ПК сразу будет инфицирован. Обращаю внимание! Если письма поступают не из государственного домена gov.ua, а например, как здесь – из домена gmail.com, сразу удаляйте", – отмечает нардеп.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде на финальной стадии рассмотрения находится законопроект, продлевающий срок прохождения военно-врачебной комиссии ограниченно годными на четыре месяца. Как передает портал "Комментарии", в эфире общенационального телемарафона спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин прокомментировал изменения, которые будут предусматривать новый законопроект.

Спикер обратил внимание, что срок прохождения военно-врачебной комиссии временно пригодными лицами откладывается до 5 июня. На данный момент повторное ВЛК прошло около 20-27 процентов тех, кто должен это сделать до 5 февраля, сообщил он.

Представитель Минобороны отметил, что невыполнение или несвоевременное выполнение новой нормы будет квалифицировано как административное нарушение. По словам Лазуткина, за тем законопроектом, который сейчас уже находится на финальных стадиях рассмотрения, не предусмотрено, что должна прийти повестка с направлением на ВЛК. То есть, "люди сами должны явиться в ТЦК и СП и получить направление на военно-врачебную комиссию или сделать это в цифровом приложении "Резерв".