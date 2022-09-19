Нардеп от ОПЗЖ пиарится на войне

Экс-народный депутат Александр Черненко в своем сообщении в Facebook заявил, что Вадим Столар занимается благотворительностью исключительно ради возможности вернуться в Украину.

Вадим Столар - нардеп от ОПЗЖ

По словам Черненко, Столар ни дня не проведя в Украине с 24 февраля и прогуляв все заседания Верховной рады в критическое для государства время, решил хоть как-то отбелить свой имидж.

"У Столара не придумали ничего лучше, чем пиариться на войне. Причем в прямом смысле этого слова. Сегодня медиа пестрят заголовками о великом благотворителе, который делает анализы крови людям в какой-то деревне, а еще собирает с украинцев средства на фронт. Цинизм ситуации состоит в том, что один ужин Столара в ресторане элитного курорта Сан-Жак-Кап-Ферра стоит больше, чем вся его "помощь", — пишет Черненко.

Экс-нардеп также назвал Столара "одним из самых отважных бойцов батальона Монако, который героически обороняет свою виллу на Лазурном побережье". А также отметил, что Столар является другом Медведчука и убежал из Украины за 10 дней до войны.

"Зачем же Столару резко понадобилась вся эта пиар активность "благотворителя"? Все очень просто: бизнес тает на глазах, партнер-Меведчук сидит, а ДБР подбирается все ближе. Там смотри и до экстрадиции недалеко. Вот главная мотивация. А благотворительность здесь ни при чем", — резюмирует Александр Черненко.

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