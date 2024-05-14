Нардеп объяснил, будет ли через электронный кабинет приходить повестка

18 мая в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации, а также заработает электронный кабинет, который позволит обновлять данные военнообязанных онлайн. Народный депутат и член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, будет ли повестка приходить военнообязанным через электронный кабинет.



После обновления данных в электронном кабинете придет повестка на прохождение ВЛК

В интервью NV Федор Вениславский рассказал, что после обновления данных через электронный кабинет военнообязанным придет повестка или онлайн вызов для прохождения ВВК.

"Обновление персональных данных через электронный кабинет без ВВК — это будет уже один из шагов, а дальше территориальные центры, для тех граждан, которые будут иметь необходимость, обязанность пройти ВВК, дистанционно, в привычном режиме пришлют им повестку или через электронный кабинет вызовут на определенный время, когда им необходимо будет пройти именно военно-врачебную комиссию", — сказал Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что для прохождения ВВК необязательно идти в ТЦК.

"Не нужно путать получение повестки, появления в ТЦК и прохождение военно-врачебной комиссии. Еще летом прошлого года мы предусмотрели очень разветвленную сеть тех врачебных заведений, где можно пройти военно-врачебную комиссию, это первое. Не обязательно идти именно в ТЦК", — добавил Вениславский.

Напомним, что другой член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко также указал, что "когда гражданин обновит свои данные в электронном кабинете – верифицирует телефон, адрес проживания – он все равно получит туда повестку на прохождение ВВК".

Ранее портал "Комментарии" также писали о том, почему существуют очереди в ТЦК, однако военных не хватает.

Также "Комментарии" писали, что в Одесском ТЦК отреагировали на инцидент с мужчиной в военной форме, который костылями избил женщину.