Нардеп объяснил, будет ли через электронный кабинет приходить повестка

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Slava Kot
18 мая в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации, а также заработает электронный кабинет, который позволит обновлять данные военнообязанных онлайн. Народный депутат и член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, будет ли повестка приходить военнообязанным через электронный кабинет.
После обновления данных в электронном кабинете придет повестка на прохождение ВЛК
В интервью NV Федор Вениславский рассказал, что после обновления данных через электронный кабинет военнообязанным придет повестка или онлайн вызов для прохождения ВВК.
Нардеп подчеркнул, что для прохождения ВВК необязательно идти в ТЦК.
Напомним, что другой член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко также указал, что "когда гражданин обновит свои данные в электронном кабинете – верифицирует телефон, адрес проживания – он все равно получит туда повестку на прохождение ВВК".
Ранее портал "Комментарии" также писали о том, почему существуют очереди в ТЦК, однако военных не хватает.
Также "Комментарии" писали, что в Одесском ТЦК отреагировали на инцидент с мужчиной в военной форме, который костылями избил женщину.
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