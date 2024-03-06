Нардеп: К украинцам, которые оформили инвалидность после 2022 года, могут быть вопросы

По информации Александра Федиенко, граждане с 1 и 2 группой инвалидности будут иметь отсрочку от призыва.

Александр Федиенко

"Люди, получившие диагноз по инвалидности после 24 февраля, 2 и 3 группы будут проходить МСЭК в подтверждение диагноза",

– подчеркнул нардеп.

По его словам, предложение Минобороны было в формате, пересмотреть всех людей с инвалидностью 2 и 3 группы по подтверждению диагноза. При этом комитет предложил применить проверку для тех, кто получил диагноз после 24 февраля 2022 года.

Кроме того, как сообщил нардеп, комитет поддержал правки по поводу попечителей 1 и 2 группы.

Относительно людей с инвалидностью 3-й группы, поддержано решение, в случае если, например, жене или ребенку, нужен попечитель и будет в решении МСЭК тогда такие мужчины будут иметь право как демобилизоваться, так и иметь отсрочку от призыва.

Дополнительно депутаты планируют обсуждать вопросы по уходу для людей с инвалидностью третьей группы.

"Большая часть поступивших от общества предложений в отношении людей с инвалидностью 1 и 2 группы комитетом поддержана. Далее ждем таблицу с правками, и уже тогда можно будет говорить о полной официальной позиции",

– подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Верховная Рада между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации перешла к рассмотрению правок, внесенных более 4 000. Наибольшие дискуссии среди парламентариев проходят по процессу демобилизации, наказания тех, кто уклоняется от призыва и мобилизации людей, обладающих инвалидностью. Минобороны настаивало на проверке всех тех, кто имеет справку об инвалидности, ведь есть факты, когда мужчины просто покупали диагноз, чтобы избежать мобилизации.

Также известно, что в законопроекте о мобилизации пенсионеров обяжут становиться на учет в ТЦК.



