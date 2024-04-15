Напряженность между Украиной и США усиливается: почему удивляет позиция Вашингтона

Официальный Киев рассматривает удары по российским НПЗ как рычаг влияния на Москву, которая ведет войну против Украины. В США опасаются, что это приведет к росту мировых цен на энергоносители и вызовет более агрессивные ответные действия России внутри Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Washington Post".

Украина - США. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, что просьба американских чиновников прекратить удары по НПЗ вызвала раздражение у президента Украины Владимира Зеленского и его помощников, они отмахнулись от него. При этом Вашингтон продолжает настаивать. Однако вместо того, чтобы прислушаться к просьбам США, Украина удвоила удары по российским объектам, включая атаку 2 апреля на третий по величине нефтеперерабатывающий завод России.

Авторы материала отмечают, эти инциденты усилили напряженность в отношениях, поскольку Киев ждет, примет ли Конгресс пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов, в то время как российские войска пробивают украинские позиции на линии фронта. С января Украина уже поразила более десятка нефтеперерабатывающих заводов и вывели из строя не менее 10% мощностей российских НПЗ. На этом фоне мировые цены на нефть достигли шестимесячного максимума в то время, как Байден активизирует свою предвыборную кампанию.

Отметим, в свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорит, что критика ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора "не имеет причинно-следственной связи". Так министр прокомментировал недавнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Украина стоит все же отказаться от ударов по российским НПЗ.

"Послушал господина Остина. Очень большой друг Украины, многое для нас сделал – но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи. Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим появление проблем на российском энергетическом рынке, но я не вижу проблем на мировом", – прокомментировал Кулеба.



