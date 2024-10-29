logo

BTC/USD

72324.06

ETH/USD

2646.00

LTC/USD

73.15

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Напоминают «потемкинские села»: эксперт шокировал состоянием фортификационных сооружений
commentss НОВОСТИ Все новости

Напоминают «потемкинские села»: эксперт шокировал состоянием фортификационных сооружений

На строительство фортификационных сооружений выделили миллиарды, однако их качество шокирует

сегодня, 17:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Заявления нардепа Романа Костенко, Марьяны Безуглой и других представителей общественности могут сигнализировать о новой волне критики в адрес руководства, в частности главкома Александра Сырского, об этом в эфире "Эспрессо" сказал военный эксперт и сопредседатель ОО "Права Справа" Дмитрий Снегирев.

Напоминают «потемкинские села»: эксперт шокировал состоянием фортификационных сооружений

Оборонные рубежи

По его мнению, есть ряд причин, способствующих тактическим успехам российских войск, в частности, их численное преимущество, доминирование в воздухе и значительные возможности для огневого поражения. К внешним факторам он относит медленную военно-техническую поддержку со стороны партнеров, а внутренние проблемы связаны с состоянием инженерно-фортификационных сооружений Донецкой и Запорожской. По словам Снегирева, выделенные на эти сооружения 17 млрд грн не принесли ожидаемого результата, а построенные укрепления больше напоминают "потемкинские села".

"Это основной фактор, способствовавший тактическим успехам россиян, когда инженерно-фортификационные сооружения в Донецкой области, на которые было выделено 17 млрд грн, напоминают Потемкинские села", — отметил Снегирев.

Особое внимание Снегирев обратил на ситуацию на Кураховском направлении, где инженерные сооружения не отвечают реальным потребностям ВСУ и характеру наступления российских сил. Аналогичная проблема наблюдается и на Покровском направлении, где, как отметил эксперт, представители военно-гражданских администраций в Селидово и Мирнограде сосредотачивались больше на растрате средств, чем на реальном строительстве укреплений. Снегирев подчеркнул, что депутату следует обратить внимание на проверку состояния фортификационных сооружений не только в Донецкой области, но и в Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время враг активно наступает и имеет успехи на фронте потому, что изменилась парадигма войны, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. То есть, говорит он, россияне четко определились в том, в чем они значительно сильнее ВСУ в этой войне.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-viyskoviy-ekspert-snegirov-nazvav-chinniki-yaki-spriyali-taktichnim-uspikham-rosiyan-na-fronti
Теги:

Новости

Все новости