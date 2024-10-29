Напоминают «потемкинские села»: эксперт шокировал состоянием фортификационных сооружений

Заявления нардепа Романа Костенко, Марьяны Безуглой и других представителей общественности могут сигнализировать о новой волне критики в адрес руководства, в частности главкома Александра Сырского, об этом в эфире "Эспрессо" сказал военный эксперт и сопредседатель ОО "Права Справа" Дмитрий Снегирев.

Оборонные рубежи

По его мнению, есть ряд причин, способствующих тактическим успехам российских войск, в частности, их численное преимущество, доминирование в воздухе и значительные возможности для огневого поражения. К внешним факторам он относит медленную военно-техническую поддержку со стороны партнеров, а внутренние проблемы связаны с состоянием инженерно-фортификационных сооружений Донецкой и Запорожской. По словам Снегирева, выделенные на эти сооружения 17 млрд грн не принесли ожидаемого результата, а построенные укрепления больше напоминают "потемкинские села".

"Это основной фактор, способствовавший тактическим успехам россиян, когда инженерно-фортификационные сооружения в Донецкой области, на которые было выделено 17 млрд грн, напоминают Потемкинские села", — отметил Снегирев.

Особое внимание Снегирев обратил на ситуацию на Кураховском направлении, где инженерные сооружения не отвечают реальным потребностям ВСУ и характеру наступления российских сил. Аналогичная проблема наблюдается и на Покровском направлении, где, как отметил эксперт, представители военно-гражданских администраций в Селидово и Мирнограде сосредотачивались больше на растрате средств, чем на реальном строительстве укреплений. Снегирев подчеркнул, что депутату следует обратить внимание на проверку состояния фортификационных сооружений не только в Донецкой области, но и в Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время враг активно наступает и имеет успехи на фронте потому, что изменилась парадигма войны, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. То есть, говорит он, россияне четко определились в том, в чем они значительно сильнее ВСУ в этой войне.



