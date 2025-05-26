Россия сможет технически подготовиться к новой агрессии против Европы уже через 2-4 года после завершения боевых действий в Украине, сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

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По его словам, Украина сегодня — это не просто борющееся за собственное выживание государство, а своеобразный "щит" для всей Европы. Пока ВСУ сдерживают наступление врага, у других стран есть возможность подготовиться к потенциальной угрозе, ведь Москва не ограничивается стремлением контролировать только Украину или постсоветское пространство — ее планы гораздо шире.

Иващенко подчеркнул, что вопрос нового нападения России не гипотетический. Речь уже не идет о "если", а о "когда" и "где". Под самой большой угрозой, по мнению аналитиков, Польша, страны Балтии и Северная Европа. Россия не остановится на достигнутом, и к новому витку агрессии она может быть готова в кратчайшие сроки.

По оценкам разведки, если ограничения и санкции против РФ будут сняты, процесс перевооружения пойдет гораздо быстрее, и Россия сможет восстановить боевой потенциал менее чем через два года. Даже в нынешних условиях Кремль активно работает над укреплением армии.

Страна-агрессор разворачивает новые военные округа, в частности, создает Ленинградский округ с ориентацией на северное направление — Кольский полуостров и Финляндию. Там активно строят воинские части, обновляют железнодорожную инфраструктуру — все это, по словам Иващенко, свидетельствует не об обороне, а о подготовке к наступлению.

Несмотря на потери на фронте, РФ ежедневно привлекает в армию более тысячи контрактников, формирует новые дивизии — уже создано не менее 13. Российское руководство не оставляет попыток реализовать идею "возрождения" СССР через военную силу.

"Комментарии" уже писали, что если Соединенные Штаты Америки уклонятся от ответа на потенциальные агрессивные действия президента РФ Владимира Путина против Польши или стран Балтии, это может иметь катастрофические последствия, включая прямой конфликт с НАТО. Такое мнение высказал Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа в интервью изданию LIGA.net.