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Slava Kot
Россия может совершить нападение на страны НАТО через несколько лет, считает руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко. По его словам, россияне не обязательно будут идти в прямую атаку, а могут применять наемников или третьи стороны.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко отреагировал на информацию об очередных повреждениях кабелей в местах, где фиксировалось присутствие теневого флота РФ. Как объясняет украинский офицер, такие диверсии это лишь один из вариантов действий, какие Россия использует для считывания реакции стран НАТО.
Коваленко отмечает, что нападение России на страны Балтии вполне реально через 4-6 лет, если Загид не изменит свою политику по отношению к России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между двумя странами НАТО поврежден электрокабель в Балтийском море.
Также "Комментарии" писали, что Германия составила сценарий войны России с НАТО. Сценарий предусматривает четыре шага, как будет действовать Путин. На первом этапе операции будет проходить информационная атака с большим массивом дезинформации, чтобы расколоть общество и посеять панику. Последующие действия предполагают военное привлечение.
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