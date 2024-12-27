Россия может совершить нападение на страны НАТО через несколько лет, считает руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко. По его словам, россияне не обязательно будут идти в прямую атаку, а могут применять наемников или третьи стороны.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отреагировал на информацию об очередных повреждениях кабелей в местах, где фиксировалось присутствие теневого флота РФ. Как объясняет украинский офицер, такие диверсии это лишь один из вариантов действий, какие Россия использует для считывания реакции стран НАТО.

"Так же они могут применять "операции под чужим флагом", или беженцев, или вооруженных наемников против стран НАТО в будущем, как в пограничных, так и с заходом в условную Нарву в Эстонии, или куда-то еще. Они готовятся", — указывает лейтенант.

Коваленко отмечает, что нападение России на страны Балтии вполне реально через 4-6 лет, если Загид не изменит свою политику по отношению к России.

"Они не просто так кндровцев привлекли. Где гарантии, что с территории России против НАТО не будет воевать Хезболла в будущем? Кто-то дает такие гарантии? Напротив, я считаю такой сценарий вполне реальным, если просто сейчас не дать россии по зубам", — считает Коваленко и призывает союзников "собраться".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между двумя странами НАТО поврежден электрокабель в Балтийском море.

Также "Комментарии" писали, что Германия составила сценарий войны России с НАТО. Сценарий предусматривает четыре шага, как будет действовать Путин. На первом этапе операции будет проходить информационная атака с большим массивом дезинформации, чтобы расколоть общество и посеять панику. Последующие действия предполагают военное привлечение.